米其林星廚林佾華跨界 攜手Slowave打造英式淡艾爾

以台灣茶作為核心價值的酒飲新品牌Slowave，於今年以Concerto No.6摘下「WBA世界啤酒大賽（The World Beer Awards）」台灣區金牌後，首度邀請台中米其林星級餐廳「澀Sur-」主廚林佾華（Ed）跨界擔任啤酒風味顧問，以「澀Sur-」夏季套餐「粼粼」的開胃前菜「園遊會、分享、狐狸仙草蜜」為概念，打造「狐狸英式淡艾爾」啤酒。新酒款即日起在Slowave合作通路販售，單瓶售價300元，兩瓶一組盒裝特價570元，全數限量900瓶。

餐酒搭配成為精緻餐飲顯學，深入餐酒搭配的作法，不只是選用合適酒款佐餐，Slowave將目標設定於與餐廳共同開發釀造；首波合作邀請台中米其林星級餐廳「澀Sur-」主廚林佾華，擔任風味顧問。

Slowave創辦人莊毅欽（Hayden）表示，「澀Sur-」是他心中將台菜靈魂發揮得相當傑出的餐廳，而恰巧主廚林佾華也認為，台灣飲食文化與啤酒有著高度連結性，雙方便在共同意念下完成「狐狸英式淡艾爾」啤酒。

新酒款以帶有優雅苦韻的英式淡艾爾作為架構，並挑選具有木質調性的紫芽山茶與風味沈穩的阿薩姆紅茶搭配仙草茶湯，帶有幽幽的仙草氣息。入口後麥香交融著茶感，細膩甘苦風味在口腔裡緩緩散開，隨著溫度上升，紫芽山茶與阿薩姆紅茶綻放出迷人茶韻，帶出最後焦糖般的甜感。