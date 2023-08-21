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獨厚台灣！喬治傑生台灣限定訂製珠寶與年度項鍊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
HERITAGE系列2024 HERITAGE純銀鑲黑瑪瑙夾式耳環，9,700元。圖／喬治傑生提供
HERITAGE系列2024 HERITAGE純銀鑲黑瑪瑙夾式耳環，9,700元。圖／喬治傑生提供

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）針對喜愛新藝術風格設計的台灣市場推出四款獨家限量訂製珠寶，包括一款鍊墜、頸鍊、與兩款耳環，以彩色寶石與純銀材質致敬喬治傑生大師於1900年代初期的經典原創。在此際推出的2024年度項鍊與耳環，也在全球發行的純銀與黑瑪瑙之外，特別推出台灣地區限定的綠瑪瑙款式。

台灣獨家限量訂製款的MOONLIGHT BLOSSOM純銀東菱玉白瑪瑙胸針項鍊，以細膩拋光的藍色東菱玉、綠色東菱玉以及白瑪瑙，結合硫化處理後的立體純銀葉脈圖騰與銀珠綴飾，既是鍊墜，也可作為胸針配戴；MOONLIGHT BLOSSOM純銀沙金石頸鍊，則是以硫化處理過的純銀鑄造雕琢成的16個浮雕花卉座台鍊結，銀質座台中央鑲嵌深藍色調的橢圓狀砂金石，兼具當代流行與復古氣韻。

MOONLIGHT BLOSSOM純銀孔雀石耳環，以硫化處理的純銀立體花葉植物圖騰襯托孔雀石獨一無二的紋理；結合紫水晶與銀葉的MOONLIGHT GRPAES純銀紫水晶耳環，以紫水晶結合尺寸大小各異的銀珠，配上硫化純銀材質立體葡萄藤葉，擬真出葡萄果實樣貌。

自1988年開始推出以來就風靡全球的HERITAGE年度紀念珠寶，2024年度紀念款，以喬治傑生檔案室中的新藝術時期設計圖稿為靈感，鑲嵌整顆圓潤的蛋面拋光寶石猶如結實累累的飽滿果實，寓意豐厚美好，背面鐫刻著2024年份，除了吊墜亦提供同款式的穿式耳環或夾式耳環可互相搭配。

喬治傑生推出台灣限量訂製珠寶與台灣限定的2024 HERITAGE年度限定珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出台灣限量訂製珠寶與台灣限定的2024 HERITAGE年度限定珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生台灣限量訂製珠寶MOONLIGHT GRAPES系列純銀紫水晶葡萄耳環，25,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生台灣限量訂製珠寶MOONLIGHT GRAPES系列純銀紫水晶葡萄耳環，25,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生台灣限量訂製珠寶MOONLIGHT BLOSSOM系列氧化純銀與砂金石項鍊，58,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生台灣限量訂製珠寶MOONLIGHT BLOSSOM系列氧化純銀與砂金石項鍊，58,000元。圖／喬治傑生提供
HERITAGE系列2024 HERITAGE純銀鑲綠瑪瑙項鍊，9,700元。圖／喬治傑生提供
HERITAGE系列2024 HERITAGE純銀鑲綠瑪瑙項鍊，9,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生台灣限量訂製珠寶孔雀石耳環，19,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生台灣限量訂製珠寶孔雀石耳環，19,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生台灣限量訂製珠寶MOONLIGHT BLOSSOM系列編號159純銀藍色東菱玉綠色東菱玉白瑪瑙胸針項鍊，28,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生台灣限量訂製珠寶MOONLIGHT BLOSSOM系列編號159純銀藍色東菱玉綠色東菱玉白瑪瑙胸針項鍊，28,000元。圖／喬治傑生提供
HERITAGE系列2024 HERITAGE氧化純銀鑲銀球耳環，8,300元。圖／喬治傑生提供
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