獨厚台灣！喬治傑生台灣限定訂製珠寶與年度項鍊

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）針對喜愛新藝術風格設計的台灣市場推出四款獨家限量訂製珠寶，包括一款鍊墜、頸鍊、與兩款耳環，以彩色寶石與純銀材質致敬喬治傑生大師於1900年代初期的經典原創。在此際推出的2024年度項鍊與耳環，也在全球發行的純銀與黑瑪瑙之外，特別推出台灣地區限定的綠瑪瑙款式。

台灣獨家限量訂製款的MOONLIGHT BLOSSOM純銀東菱玉白瑪瑙胸針項鍊，以細膩拋光的藍色東菱玉、綠色東菱玉以及白瑪瑙，結合硫化處理後的立體純銀葉脈圖騰與銀珠綴飾，既是鍊墜，也可作為胸針配戴；MOONLIGHT BLOSSOM純銀沙金石頸鍊，則是以硫化處理過的純銀鑄造雕琢成的16個浮雕花卉座台鍊結，銀質座台中央鑲嵌深藍色調的橢圓狀砂金石，兼具當代流行與復古氣韻。

MOONLIGHT BLOSSOM純銀孔雀石耳環，以硫化處理的純銀立體花葉植物圖騰襯托孔雀石獨一無二的紋理；結合紫水晶與銀葉的MOONLIGHT GRPAES純銀紫水晶耳環，以紫水晶結合尺寸大小各異的銀珠，配上硫化純銀材質立體葡萄藤葉，擬真出葡萄果實樣貌。