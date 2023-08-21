香奈兒寶石編織斜紋軟呢 TWEED DE CHANEL頂級珠寶登台

斜紋軟呢是香奈兒（CHANEL）最富盛名的布料，一季一季，輕柔舒適、圖案花紋千變萬化的織物，為品牌一次又一次演變出全新的樣貌。2020年，香奈兒珠寶創意工作室首度以金屬與寶石等珍貴材質，透過精湛的鉸接技術，演繹斜紋軟呢的柔軟觸感與細緻紋理；2023年，《TWEED DE CHANEL》系列頂級珠寶開啟第二篇章，延續紗線交織的故事，採用珍貴的彩色寶石，編織出質地和色彩更為豐富多元的全新創作。

繼6月於倫敦全球首度曝光後，《TWEED DE CHANEL》系列也在巡展首爾後首度登台，完全重現倫敦展場。首個展區Tweed Valley，以植物、岩石、影像堆砌出沈浸式空間，完整複製斜紋軟呢的發源地蘇格蘭的地景，中間並展出2020年第一篇章作品，其中包括7件從既有設計重新發想製作的改款新作。第二展間，則以著香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau的斜紋軟呢布料手繪圖揭示全新斜紋軟呢篇章的5大主題：五種全新珠寶編織、五種不同色彩和五個嘉柏麗香奈兒鍾愛的符碼：純白緞帶、粉紅山茶花、湛藍夜空的彗星、金黃的太陽，及散發紅色爍光的獅子。

●白色緞帶編織珍珠鑽石 山茶花粉紅綻放

在色彩光影交織的Tweed Gallery展區，首先看到的是斜紋軟呢緞帶的主題。緞帶是高級訂製服不可或缺的元素，此系列採用與高級訂製服最緊密相關的白色珠寶為主要設計風格，以鑽石、珍珠、白金為主要素材，將緞帶穿梭交織在布料中。不對稱設計的Tweed Mademoiselle呈現布料和紗線在織布機上的樣貌，5排鑽鍊均採用不同的鑲嵌和金工刻畫不同質地的絲線；Tweed Ruban不收邊的設計呼應香奈兒時裝上常見的設計手法；Tweed Pastel則是以對稱的放射狀勾勒從項鍊內圈延伸出的織品。系列主鑽幾乎全是頂級的純淨Type IIA等級美鑽。

山茶花主題的設計香精緻小巧的粉色花朵交織在布料中，主石鑲座的背面也都裝飾山茶花圖騰。除了Tweed Dentelle時髦的指節戒，Tweed Camélia則是本系列唯一一款領帶式項鍊，中央的鏤空鑽石山茶花圖騰可以拆作胸針單獨配戴，由粉紅剛玉編織而成的斜紋軟呢布料，寶石共歷時12個月挑選且未經加熱處理，依序沿著領口向上色澤從濃郁漸淡。

●鮮紅獅子貴氣 金色太陽遙眏夜空彗星

霸氣也貴氣的獅子主題，Tweed Royal項鍊不僅是工藝上的集大成之作，高達1.7億的定價也是全場之冠。工坊是從10倍之多的紅寶石中精選出37顆在色澤濃淡與大小形狀均勻一致者作為編織素材，如繩索的內環圈營造出如布料往外編織的視覺效果。獅首圖騰藏在背面的Tweed Gabrielle戒指此與放社撞的對稱設計，配戴在中指上更彰顯寶石的漸層配色。Tweed Lion胸針採用雙層設計，將紅寶石編織的斜紋軟呢藏在鏤空的獅首下。

金色太陽主題多以抽象的方式呈現太陽。以往較少見的V線的胸飾項鍊，這次成為系列最能呈現緊密規則編織的斜紋軟呢的珠寶型態，Tweed Cambon項鍊垂墜的水晶流蘇讓人想起香奈兒女士康朋街寓所的水晶燈，中央點綴3.19克拉D FL Type IIa主鑽的太陽圖騰可拆下，作為胸針、戒指、或吊墜配戴。太陽圖騰這次也有以往較少見的偏心設計，別有新意。