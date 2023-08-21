坤達續約天梭表連三年當品牌大使 自許如經典腕表：不忘初心

瑞士天梭表（TISSOT）舉辦旗下三大系列腕表鑑賞會，並由品牌台灣副總Christy宣布再與坤達合作，邀請擔任品牌大使一職。坤達亦在活動上，連換正裝與休閒兩款造型搭配腕表，並提到續任品牌大使很開心之外，還期許自己能如杜魯爾系列表款一樣「不忘初心」。

出道21年，在今年才首次挑戰大銀幕演出的坤達，票房與口碑兼具，事業發展順利，更再度與天梭表續約，擔任品牌大使工作。宣布記者會上，坤達也難得以正裝造型搭配杜魯爾系列腕表，以及展現「不老男神」的休閒穿搭，配上Sideral表款，凸顯駕馭不同風格的能力。對於再次合作，坤達表示自己跟天梭表一樣，不斷成長改變，特別是「走進40歲之後，心境不太一樣」，會接受更多過去沒有嘗試過的事物。而且當他看到在活動現場展出的三大系列腕表，也分別有不同感觸，坤達覺得30歲世代時就像是PRX系列，仍在探尋自己人生方向；現在的他則像是Sideral系列，想要迎接更多冒險。對於今年初就曾搭配過的全新杜魯爾系列腕表，坤達覺得其外型溫潤、優雅，期許自己未來也能如同表款一樣「不忘初心」，並持續進化。

天梭表品牌大使坤達透過休閒穿搭配上Sideral表款，展現不老男神氣場。記者吳致碩／攝影

TISSOT今年把產品主力放在PRX和杜魯爾、Sideral系列腕表上，分別對應出復古、經典與運動元素，讓消費者能因自己的需求來添購。其中Sideral系列是復刻70年代的表款而來，更是天梭表首度運用航太科技的鍛造碳纖維當作製表材質，並維持了容易入手的訂價，因此推出之後詢問熱度居高不下。而熱賣數季的PRX系列也順應市場反映，端出35毫米表徑的自動上鍊表款，讓手圍較小的人亦能配戴，也是最貼近60年代原始表款的樣式，呈現雋永質感。

天梭表品牌大使坤達以正裝造型搭配杜魯爾系列腕表。記者吳致碩／攝影

天梭表PRX系列自動上鍊腕表，35毫米表徑，精鋼表殼與表鍊，22,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列自動上鍊腕表，35毫米表徑，金色PVD精鋼表殼與表鍊，25,700元。圖／TISSOT提供

天梭表Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳與精鋼表殼，搭配橡膠表帶，31,500元。圖／TISSOT提供

天梭表Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳與精鋼表殼，搭配橡膠表帶，31,500元。圖／TISSOT提供