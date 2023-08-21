前進科沃斯蘇州旗艦門市 這2款台灣沒推出的產品超吸睛

掃拖機器人等較大型、單價相對較高的智慧家電在拓展市場時最大的困難點，就是消費者想要先「親身體驗」才能下決定，因此在這個電商、網購當道的年代，開設實體體驗店鋪對家電品牌來說依舊不可或缺。科沃斯從2022年起陸續改裝在中國主要城市的銷售店舖，以更明亮通透的店舖設計、完整的產品線陳列，以及更符合居家空間需求的展示空間，讓消費者走進店內一站就能體驗所有商品功能。

科沃斯機器人大中華區業務副總裁劉文寧表示，品牌所有的產品設計都是從用戶角度出發，解決用戶需求與痛點，加上科技技術的不斷突破，因此讓掃拖機器人在這7年多來快速進化。從一開始的到處亂走只靠碰撞感應，到加入陀螺儀、LDS雷射測距感應、3D結構光技術判斷障礙物智慧避障，現在甚至能識別物件，還有聲源識別技術，透過語音就能控制。而此次DEEBOT X2 OMNI新品的推出，更是要解決用戶使用先前產品仍未被滿足的痛點，包括掃不到的邊角、低矮的床鋪沙發底下，以及要將用戶喜愛的熱水洗拖布功能拓展至更多機種上。

科沃斯機器人大中華區業務副總裁劉文寧觀察，亞洲地區普遍潮濕氣候加上空間大小的限制，讓用戶格外偏愛使用掃拖機器人，不過整體掃地機器人產品在台灣的滲透率仍僅只有10%，表示仍有許多用戶還沒有體驗到掃拖機器人的便利性。科沃斯非常看好台灣用戶的發展潛力，這次隨著旗艦新品DEEBOT X2 OMNI即將在台推出，為了讓民眾感受到更貼心的服務，在台灣的售後服務也升級，凡購買DEEBOT X2 OMNI旗艦新品即可升級享2年保固服務，X1 OMNI、X2 OMNI旗艦系列同享專人到府安裝，往後甚至可能會有到府維修服務，解決維修運送、等待期長的困擾。台灣目前只有在台北新光三越A9 B2法雅客可以體驗到全產品線的商品，也還有很大的拓展空間。