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他們為何課金？手遊玩家付費動機揭密 禮包內容是重點

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

Newzoo「2022年全球遊戲巿場報告」指出，全球32億玩家為遊戲巿場創造1968億美元收入，較上一年度成長2.1%，預計2023年全球玩家人數將增長至35億人，為巿場創造2257億美元的收入，而行動遊戲為持續成長主因。

台灣已是全球第5大的行動遊戲市場，社團法人台灣遊戲產業振興會針對愛玩手遊的族群，委託QuickseeK民調中心進行「2023台灣手機遊戲玩家調查」，調查期間於2023年6月19日至7月7日，調查對象為年滿18歲以上、且近一個月內有玩手機遊戲的玩家，合計共完成1593份有效樣本，歸納出以下三大趨勢。

一、台灣手遊玩家較常玩的遊戲類型TOP3為「休閒」、「模擬經營」與「MMORPG」，顯示玩家偏好易上手且自身熟悉的遊戲類型。二、玩家普遍受社群及同儕影響大，偏好在主流社群平台傳遞口碑。三、觀察儲值習性，玩家付費的原因不外乎「限時禮包」、「禮包內容超值」、「能立刻提升戰力」等，顯示玩家多為精準計算遊戲幣價值的理性消費派。

此外，進一步分析玩家付費的原因，以「限時禮包」(26.9%)、「禮包內容超值」(25.8%)、「能立刻提升戰力」(20.5%)、「有我喜歡的skin或裝飾」(20.3%)、以及「有我一定要拿到的角色」(19.5%)的比例較高。

依照年齡，進行交叉分析，年輕族群較易因喜好程度而消費，18-19歲的年輕玩家以「有我喜歡的skin或裝飾」(34.5%)、「禮包內容超值」(32.7%)以及「有我一定要拿到的角色」(30.9%)的比例較高；20-29歲則以「有我喜歡的skin或裝飾」(25.2%)、「禮包內容超值」(25.2%)、與「限時禮包」(25.2%)的誘因較大。而30歲以上的玩家付費的理由則較為經濟面考量，主要原因為：「限時禮包」、「禮包內容超值」與「能立刻提升戰力」為主。

社群 1968 民調

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