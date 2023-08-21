奧蘭多布魯搭傳奇賽車表再躍大銀幕 舉手投足散發成熟男人味

好萊塢賽車電影「GT：跨界玩家（Gran Turismo）」，即將在台上映，由大衛哈伯（David Harbour）和奧蘭多布魯（Orlando Bloom）主演，改編自超人氣賽車遊戲「Gran Turismo」系列，講述一位沉迷賽車遊戲的少年，憑出色技術贏得遊戲的全球比賽，進而透過專業賽車特訓，成為一位賽車手的勵志故事。

現年46歲的奧蘭多布魯於電影中飾演了滿腔理想的賽車運動宣傳經理，為了呼應角色的個人特質，於是便經常配戴了TAG Heuer Monaco計時碼表現身，舉手投足間散發成熟男人味。這並非Monaco計時碼表首次出現於大銀幕上，過去無論是韓劇或是日劇也都能見到這枚既傳奇又經典的表款；其名稱「Monaco」的來由也是受到摩納哥大獎賽（Grand Prix de Monaco）的啟發。而奧蘭多布魯在「GT：跨界玩家」中配戴的款式，也是延續了招牌方型輪廓設計，搭載Heuer 02自動計時上鍊機芯，也是最多消費者都想擁有的腕表。

泰格豪雅從與賽車運動長達數十年的歷史淵源汲取靈感，推出全新Monaco賽車藍限量版計時碼表。圖／TAG Heuer提供

除了電影中的腕表，TAG Heuer還從與賽車運動長達數十年的歷史淵源汲取靈感，推出全新Monaco賽車藍限量版計時碼表。在早期賽車運動，以國家代表顏色作為區分，每個國家有自己的代表色，例如英國賽車綠、義大利紅，以及最能聯想到法國的藍色。於TAG Heuer將是3點鐘與6點鐘位置的小秒盤及計時盤採用濃郁鮮明的湛藍色調裝飾，時標則呈現較淡的水藍色，計時秒針則施以顯眼的萊姆黃點綴。另外，表盤上飾有8個鑲貼銀色時標與12個藍色圓點標記，讓配戴者能輕鬆讀取時間，並搭配採用招牌穿孔設計的亮藍色小牛皮表帶，藉以呼應賽車運動血統。

泰格豪雅Monaco賽車藍限量版計時碼表，鈦金屬表殼搭配小牛皮表帶， 全球限量1,000只，約30萬2,900元。圖／TAG Heuer提供