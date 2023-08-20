用好質感擄獲心上人 七夕情人節禮物包準留下心動記憶

好質感的配件，總是讓人愛不釋手，無論是自用或送人皆宜。特別是需要送禮的七夕情人節更是如此，不如就以簡約首飾、質感皮件為主，天天都能使用，讓對方留下對你的心動記憶。

像是法國時尚品牌agnès b.的b. forever首飾系列，靈感汲取自生活中簡單而恆久的動人意象。提供包含心型項鍊、手鍊與耳環等首飾，採用再生銀製作，外層鍍18K玫瑰金、18K白金，輪廓簡約純粹，適合日常配戴。而情侶們更可挑選Coupling系列手鍊，或設計靈感來自無限符號「∞」的對戒，透過雙紐式線條象徵永恆愛情。以及Color Chain系列金銀雙色組合的鏈子對戒與對鍊，線條流暢具現代風格，以極簡主義演繹現代美感。而外出約會時，一起背上輕盈尼龍包、選用十字壓紋皮夾，從面料質感、Logo點綴等細節，暗藏戀愛密碼。

Valextra護照夾內裡夾層含品牌特有 V 型缺口設計，小巧思盡藏其中。圖／Valextra提供

另外，隨著旅遊風氣再起，義大利精品Valextra的護照夾，也是獻給心愛的他（她）絕佳選擇。採用品牌著名的Millepunte皮革製成，輕巧小牛皮也讓護照夾整體筆挺卻不厚重，旅行時隨身攜帶，處處彰顯質感。這款護照夾配有三個卡槽，可存放各式證件、信用卡和收據，旅行時可將移動所需的一切都存放其中，十分方便；且皮件本身也纖薄輕盈，可輕鬆放入各種服裝口袋中。

agnès b.的Coupling系列手鍊，或設計靈感來自無限符號「∞」的對戒，透過雙紐式線條象徵永恆愛情。圖／agnès b.提供