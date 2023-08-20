快訊

瓊斯盃／阿提諾狂攻30分 中華藍大勝南韓摘亞軍

南市1選區立委選情升溫 前綠營大老喊「看不下民進黨」證實將投入選戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用好質感擄獲心上人 七夕情人節禮物包準留下心動記憶

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
agnès b. Color Chain系列首飾線條流暢具現代風格。圖／agnès b.提供
agnès b. Color Chain系列首飾線條流暢具現代風格。圖／agnès b.提供

好質感的配件，總是讓人愛不釋手，無論是自用或送人皆宜。特別是需要送禮的七夕情人節更是如此，不如就以簡約首飾、質感皮件為主，天天都能使用，讓對方留下對你的心動記憶。

像是法國時尚品牌agnès b.的b. forever首飾系列，靈感汲取自生活中簡單而恆久的動人意象。提供包含心型項鍊、手鍊與耳環等首飾，採用再生銀製作，外層鍍18K玫瑰金、18K白金，輪廓簡約純粹，適合日常配戴。而情侶們更可挑選Coupling系列手鍊，或設計靈感來自無限符號「∞」的對戒，透過雙紐式線條象徵永恆愛情。以及Color Chain系列金銀雙色組合的鏈子對戒與對鍊，線條流暢具現代風格，以極簡主義演繹現代美感。而外出約會時，一起背上輕盈尼龍包、選用十字壓紋皮夾，從面料質感、Logo點綴等細節，暗藏戀愛密碼。

Valextra護照夾內裡夾層含品牌特有 V 型缺口設計，小巧思盡藏其中。圖／Valextra提供
Valextra護照夾內裡夾層含品牌特有 V 型缺口設計，小巧思盡藏其中。圖／Valextra提供

另外，隨著旅遊風氣再起，義大利精品Valextra的護照夾，也是獻給心愛的他（她）絕佳選擇。採用品牌著名的Millepunte皮革製成，輕巧小牛皮也讓護照夾整體筆挺卻不厚重，旅行時隨身攜帶，處處彰顯質感。這款護照夾配有三個卡槽，可存放各式證件、信用卡和收據，旅行時可將移動所需的一切都存放其中，十分方便；且皮件本身也纖薄輕盈，可輕鬆放入各種服裝口袋中。

agnès b.的Coupling系列手鍊，或設計靈感來自無限符號「∞」的對戒，透過雙紐式線條象徵永恆愛情。圖／agnès b.提供
agnès b.的Coupling系列手鍊，或設計靈感來自無限符號「∞」的對戒，透過雙紐式線條象徵永恆愛情。圖／agnès b.提供

agnès b.的b. forever首飾系列，靈感汲取自生活中簡單而恆久的動人意象。提供包含心型項鍊、手鍊與耳環等首飾。圖／agnès b.提供
agnès b.的b. forever首飾系列，靈感汲取自生活中簡單而恆久的動人意象。提供包含心型項鍊、手鍊與耳環等首飾。圖／agnès b.提供

護照 品牌 義大利

延伸閱讀

七夕將至！高市正妹帥哥警察拍短片 宣導網路交友防詐騙

七夕送上甜蜜禮 讓愛相隨日常陪伴

台南海安、國華友愛商圈迎七夕 愈夜愈熱鬧！

影／七夕煙火照亮基隆夜空 逾萬人擠爆觀賞

相關新聞

生意太好凍未條！中壢「茶の魔手」店員搖到手軟 開幕8天急宣布店休

南部知名手搖飲「茶の魔手」自8月13日重返桃園，開設中壢福州店。自開幕以來，就吸引大批民眾排隊購買。但在8月20日，茶の...

大稻埕煙火圓滿落幕 10萬人擠爆現場

長達51天的「2023大稻埕夏日節」，今晚來到最高潮，表演活動除了有藝人蕭煌奇和旺福當壓軸外，20時35分施放480秒煙...

用好質感擄獲心上人 七夕情人節禮物包準留下心動記憶

好質感的配件，總是讓人愛不釋手，無論是自用或送人皆宜。特別是需要送禮的七夕情人節更是如此，不如就以簡約首飾、質感皮件為主，天天都能使用，讓對方留下對你的心動記憶。

玄彬帥得不簡單！新代言形象大片回頭凝視 神顏值回歸讓人心跳秒漏拍

即使升格為人父了，韓國男星的玄彬的魅力依舊無法擋，陸續收下多個代言合約，其一就是日本露營戶外生活用品Snowpeak，找他出任韓國區的品牌大使，隨之曝光的秋冬系列形象大片，更能看到神顏值回歸，使網友感嘆「真的是帥得不簡單！」

Seiko「愛海洋」的心不簡單 限定經典表款換上浪花紋 喚起保育鯨豚決心

「要談保育之前，是否更應該花時間去了解牠們？」這是花蓮黑潮海洋文教基金會現任執行長林東良的理念，於是與賞鯨船合作，帶領遊...

洋蔥圈每包5公克可拿50次 華元食品「mini分享包」走新趨勢

幼稚園、安親班老師，經常用些小零食獎勵學生，加上出門在外，小包食物也方便分享，食品業者看到此一現象，特別調整產線，開發出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦