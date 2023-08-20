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玄彬帥得不簡單！新代言形象大片回頭凝視 神顏值回歸讓人心跳秒漏拍

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak官網
韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak官網

即使升格為人父了，韓國男星的玄彬的魅力依舊無法擋，陸續收下多個代言合約，其一就是日本露營戶外生活用品Snowpeak，找他出任韓國區的品牌大使，隨之曝光的秋冬系列形象大片，更能看到神顏值回歸，使網友感嘆「真的是帥得不簡單！」

玄彬與孫藝真去年喜獲麟兒，並成為新手爸媽，但像是出來賺奶粉錢一樣，除了繳出新電影「火線交涉」作品，還跟奢華品牌合作推出迷你系列服裝，更陸續接下品牌代言。向來十分挑剔的日本露營戶外生活用品Snowpeak就相中了玄彬魅力，邀請他出任韓國品牌大使一職，同時釋出最新的形象大片。在系列帥照中，玄彬皆以連帽夾克單品為主，展現了不同風格，說明即使是戶外穿搭同樣能帥出新高度。其中一禎玄彬回頭凝視鏡頭的表情，除了讓粉絲驚呼他的神顏值回歸，深情款款的模樣，更是使人心臟漏拍。

美國運動休閒品牌SKECHERS與英格蘭足球代表隊的球星Harry Kane簽下終身合約，並以他為名推出全新SKX_01足球鞋。圖／SKECHERS提供
美國運動休閒品牌SKECHERS與英格蘭足球代表隊的球星Harry Kane簽下終身合約，並以他為名推出全新SKX_01足球鞋。圖／SKECHERS提供

而說到代言，美國運動休閒品牌SKECHERS與現效力德甲俱樂部拜仁慕尼黑，同時是英格蘭足球代表隊的球星Harry Kane簽下終身合約，並以他為名推出全新SKX_01足球鞋。而這也是SKECHERS進軍足球鞋市場的話題之作，早在正式曝光前，Harry Kane就曾穿著沒有商標的試驗版本鞋款出賽，並表示「穿上它，讓我得心應手表現自己，實現自己的目標」。SKECHERS亦認為這雙專為球員量身訂製設計的鞋款，以優化合腳性和舒適性，確保每個球員在整體控制能力、觸球的完美合適性，都能獲得顯著提升。

韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak facebook
韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak facebook

韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak facebook
韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak facebook

韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak官網
韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak官網

韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak官網
韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak官網

韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak facebook
韓國男星玄彬擔任Snowpeak品牌大使，並拍攝秋冬形象廣告。圖／摘自Snowpeak facebook

品牌 足球 玄彬 孫藝真

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