最大獎「2人免費吃15次」！貳樓15周年慶會員人人有獎
人氣早午餐名店貳樓喜迎15周年，除推出白肉和蔬食占比提高到總體近七成的15周年全新菜單，貳樓全新官方LINE 會員「里勞厝」，也推出線上抽獎活動，即日起至8月31日活動期間內，成為貳樓「里勞厝」會員，並揪3位親朋好友加入里勞厝，即可參加抽獎，一個帳號能抽三次，最大獎為「兩人同行，免費吃貳樓15次」、早午餐或飯麵系列任選乙道（400元以下）…等，中獎機會100%。
貳樓15周年全新菜單以友善身體與環境為理念，用「白肉、蔬食、就是肉」作為三大分類，沿襲美式早午餐的風格，推出多款新特色餐點，融合對地球友善的深切關懷，傳遞給消費者新潮健康、永續美好的餐飲概念。
「低碳-舒肥雞藜麥花椰飯」將舒肥雞搭配低碳水、高纖的藜麥花椰飯，增添白肉料理層次口感；「貳樓金牌鹽水雞沙拉」選用台灣特色小吃鹽水雞，綜合美式生菜沙拉融合道地台灣味與美式料理，完美詮釋貳樓的獨有台味。
在早午餐系列方面，「橙香法式丹麥Sunny舒肥雞」獨家研發具有橙花香味的法式丹麥吐司搭配低碳舒肥雞，甜鹹交雜的口感，為喜愛白肉的族群提供全新吃法。貳樓也提供了豐富的蔬食餐點品項，「橙香法式丹麥蕈菇水波海鮮洋芋」一口咬下融合水波蛋和海鮮洋芋結合起司的香氣，衝擊味蕾讓人一吃愛上。
最新未來肉系列，「肉丸山丘飯」使用友愛地球的未來肉烹調製作，獨特口感讓人口口驚艷、「陽光雙蛋海地未來堡」以未來肉餅搭上半熟蛋，讓蔬食料理也能感受道地的美式精華。
新菜單更重現多道經典，用味覺喚醒老粉們的記憶，酪梨醬與雞肉完美搭配的輕食「墨西哥雞肉酥餅」；許多人敲碗重出江湖的「漢堡排+飯+黑胡椒醬=讚」；使用貳樓獨家配方讓苦瓜再也不苦，香氣十足的「台式熱炒鹹蛋苦瓜麵」；酸爽開胃的「越式酸辣海賊細扁麵」、濃郁奶香帶點微辣的經典義大利麵「貳樓費氏鮮蝦細扁麵」，每道都延續老客人記憶中美好味道。
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