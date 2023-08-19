中元採購！全聯「小時達」最高34.4%回饋 Uber Eats、foodpanda滿額9折

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於指定日期（8/19～8/21、8/26～8/29）共7天，使用全支付或PX Pay單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點。全店日用品於指定日期（8/19、8/20、8/26、8/27）共4天，單筆每滿499元贈500福利點（可累贈）。8月24日前全站消費單筆滿1,200元，輸入折扣碼現折250元，結帳滿1,000元再加碼送100元折價券下次用。8月25日至8月30日最後衝刺，消費單筆滿1,500元，輸入折扣碼現折335元，等同於7.8折優惠。

全聯也貼心提供2招激省攻略，8月19、20日用全支付或PX Pay買滿1,250元（含1,000元日用品），現折250元，加贈1,800福利點，再拿100元折價券，等同於現賺530元。另外，8月26、27日用全支付或PX Pay買滿1,835元日用品（含1,500元日用品），現折335元，加贈2,300福利點，等同於現賺565元。

習慣使用外送平台的民眾，中元期間使用Uber Eats、foodpanda購買全聯生鮮雜貨另享9折優惠，即日起至8月22日期間Uber Eats百件泡麵、罐頭、飲料、零食破盤價最低10元，9月7日前單筆消費滿899元，結帳輸入「來全聯拜BUY」享9折優惠，最高可折200元；foodpanda即日起至9月7日單筆消費滿899元，結帳輸入「中元買全聯」同享9折優惠，最高折200元。

企業、社區團拜中元大量採買，上全聯「隔日達」整箱買送到家，省時、省力、更省錢，中元期間網羅眾多飲料、零食、泡麵及罐頭等普度必拜商品，限時特惠3折起，購物滿額最高享21%回饋。加碼日同享滿千元贈千點、滿1,500元再折100元，日用品箱購也有單筆每滿499元就贈500福利點的超狂優惠。