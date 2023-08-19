「小熊維尼」森林夥伴全到齊！康寧餐具53折限時開賣

康寧餐具推出日本銷售排行第一，2023年度萌翻新品「小熊維尼─森林假期」系列餐盤，除小豬、跳跳虎、屹耳等，還首次加入更多經典角色如貓頭鷹、瑞比、袋鼠媽媽、小荳等夥伴，是小熊維尼系列的康寧餐具有史以來最豐富的角色設計，共推出6款造型餐碗、餐盤，蝦皮購物及momo購物網即日起至8/28新品首發，推出台灣限定套組、53折的期間限定活動。

康寧餐具此次系列餐盤，除了大家熟知的小豬、跳跳虎、屹耳等設計，喜歡胡蘿蔔的兔子瑞比、常扮演解決問題智者角色的貓頭鷹、母愛爆棚的袋鼠媽媽，以及個性活潑調皮的袋鼠小荳也同步登場。以黑白素描線條搭配象徵盎然生機的森綠塗色，各人物樣貌清晰地呈現於盤面，在靜謐森意叢林中享受著屬於他們的歡樂時光。

「小熊維尼─森林假期」系列餐盤共推出8吋平盤、8吋深盤、10吋平盤、10吋分隔盤、500ml飯碗、290ml點心碗等最熱銷的6款造型餐碗、餐盤，即日起至8/28在蝦皮購物及momo購物網首發獨家開賣，新品全面53折起。並推出超值滿額贈限定限量方案：滿1,990元贈290ml點心碗(市價490元)，點心碗只送不賣，限量1,500名；滿2,990元贈「小熊維尼」系列415ml馬克杯2入組 (市價1,500元)。

蝦皮購物及momo購物網台灣限定套組「小熊維尼─森林假期系列五件收藏組」，包括8吋平盤+8吋深盤+10吋平盤+10吋分隔盤+500ml飯碗，原價3,720元，首發價1,990元，53折起。

康寧餐具於活動期間，同步於蝦皮購物及momo購物網舉辦「小熊維尼」及「米奇米妮」兩大主題花色長銷盤型、碗型、鍋具促銷活動，產品全面4折起；8/29起於Yahoo奇摩購物中心及PChome線上購物電商平台「小熊維尼森林假期」系列商品，也將陸續上架正式發售。

康寧餐具表示，根據長期以來的觀察，IP系列商品主要消費群為25~40歲的女性，過往新品上市後2個月內，即可帶動相關花色餐盤近萬件單品銷售佳績；未來也將持續開發新品。