「母胎單身」雷嘉汭 最想收情人禮曝光原來是這款

因《八尺門的辯護人》一戲廣受各方注目的演員李銘順今日晚間出席卡地亞（Cartier）頂級珠寶晚宴活動，全身珠寶胸針加腕表就約1,150萬，氣勢驚人。

他表示其實這並非第一次與卡地亞合作，早在2016年時他便曾來台參加品牌的「珍稀‧時刻」腕表展。而對於二度合作，李銘順直言「當然是好啊！能跟這麼好、這麼高雅的品牌合作，是非常開心的事。」雖然還未收藏卡地亞的任何品項，但李銘順認為卡地亞是一個非常好、用以傳承的精品品牌，「也可以讓小孩子永遠想到我們（父母親）」。同時對《八尺門的辯護人》戲中另一女演員、今日同樣出席晚宴的雷嘉汭，李銘順則誇她非常棒，也恭喜她在戲劇中的傑出表演，同時更誇獎雷嘉汭今日造型在穿戴上卡地亞珠寶後，非常高雅。

一身粉色洋裝造型、首度參加卡地亞活動的雷嘉汭則直呼，「心情很緊張、但也很榮幸」。由於自陳私底下的個性也比較俐落，雷嘉汭並特別欣賞身上的Reflection de Cartier系列鑽石項鍊很俐落、典雅又帥氣。

而當聽到「寶哥」李銘順稱讚她時，雷嘉汭表示兩人相處比較接近打鬧的方式，因而笑稱「很難得聽到他的稱讚」。由於曾自稱「母胎單身」，當被問到如果情人節想收到什麼卡地亞禮物時，雷嘉汭則甜笑回應，非常希望能收到身上的項鍊，並對這款珠寶讚譽有加。由於這條項鍊結合了多種切割方式，俐落的風格也相似於她私底下的個性。「她（珠寶）真的非常有氣質，而且吊墜的方式俐落又簡單，可以凸顯出一個人的特質。」

只不過這條Refection de Cartier鑽石項鍊使用了白K金，並鑲嵌2顆共重0.36克拉公主式切割鑽石、92顆圓形明亮式切割鑽石，以及215顆長方梯形切割鑽石，總價上看1,240萬元。看來想討Leena（雷嘉汭劇中角色）開心，口袋真的要夠深啊（笑）。