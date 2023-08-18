從身體2地方 看出男人是否真的有品味！一忽略就Low了

想要成為真正質感的男人，很多人會覺得髮型很重要，或是穿著、臉部乾淨與否、身上的香味等，其實這些都是打造出男人品味的細節，但其中有許多男人，卻常忘記身上的兩個部位，即使外表乾淨、穿著得體，只要一伸出手，或是看到腳，若是沒有做好手足護理與保養，馬上就是少了品味，其實手足的細節，才是真正能彰顯質感的關鍵。

有些男人，穿著得體，但是手上指甲很長，或是手部粗糙，握手時都讓人不敢恭維；或是脫下鞋子，發現腳指甲也不剪或是修整，一堆死皮，甚至還容易有腳臭，馬上就讓人扣了印象分數。

男人在手部的護理上，要注意肌膚、指緣、甲面甘皮，OPI推出紳士專屬手部保養，強調指甲甲面、指緣與手部肌膚，甲面會以平整清潔，去除多餘甘皮與打造出適合的指甲形狀為主，另外指緣加強滋養護理，不會形成硬皮，手部則是保濕滋潤為主，讓人一眼看到就喜歡乾淨感。

足部護理則是清潔、指緣修甲、足底、粗糙乾燥處理，特別是足部更容易產生硬皮、水腫、變形，OPI專門的足部保養，會強化足浴、指甲與肌膚接觸面的清潔處理，足部指甲會強調在修型、處理甘皮指緣，很多男人會發生的嵌甲、甲面變形等也會保養，另外足底會去除足底厚繭、硬皮，讓腳部肌膚更為柔嫩。