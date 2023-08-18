台北國際物流暨物聯網展下周登場 3港行銷自由貿易港區

台灣港務股份有限公司擴大自由貿易港區招商對象與範圍，8月23日至26日將於台北南港展覽館2館4樓舉辦「第28屆台北國際物流暨物聯網展」，聯合基隆港、台北港、蘇澳港共同招商，並與北部地區自由貿易港區事業合作行銷，舉凡汽車物流、海空聯運、多國貨物集併櫃業務、醫療器材產業、智慧物流都可進行上下游供應鏈整合。

港務公司表示，台北國際物流暨物聯網展為歷史最悠久的物流展會之一，去年有80多家廠商，總計315個攤位共襄盛舉，吸引11萬多人次到場參觀，其中前10大海外參觀者，包含日本、中國、馬來西亞、南韓、印尼、香港、美國、印度、德國、越南等國家業者。

港務公司表示，台北國際物流暨物聯網展此次聯合基隆港、台北港、蘇澳港共同招商，並與北部地區自由貿易港區事業合作行銷。自由貿易港區除可自行進駐操作、透過現有自由港區事業代客操作外，舉凡汽車物流、海空聯運、多國貨物集併櫃業務、醫療器材產業、智慧物流等也可採前店後廠委外加工方式共同合作，進行上下游供應鏈整合。

港務公司指出，今年港務公司展攤號碼R1416，有意願參觀自由貿易港區的業者，可於網址預先登錄，取得入場憑證QR code。