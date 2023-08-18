7-ELEVEN「天素地蔬」葷食者也圈粉！7項超商首創千萬人次體驗　複合店突破百店里程碑

7-ELEVEN發揮永續綠食力，自有品牌「天素地蔬」藉由7項首創持續引領超商素蔬食風潮，今天（8月18日）起達成複合店100店里程碑，鮮食和冷凍專區遍布全台超過2,500間門市，與供應商攜手打造超商素蔬食產業鏈，讓每一縣市的消費者都能買到素蔬食商品。適逢8月22日為「世界植物奶日」，7-ELEVEN除提供超過20項的植物奶飲品，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也自8月18日至8月22日限時5天推出「中杯燕麥拿鐵」免費升級大杯活動。

早在20年前7-ELEVEN即引進多款蔬素食商品對應「低碳蔬食」飲食趨勢，積極佈局蔬食版圖，2020年推出「天素地蔬」品牌，現已是億元級素蔬食品牌，共有7大超商首創：「素蔬食商品品牌化」、「素蔬食辨識LOGO」、「素蔬食專區及複合店」、「米其林綠星餐廳聯名」、「i地圖素蔬食商品查詢」、「素食專用產線」、「推廣週一蔬食日」，架構貼近消費者的蔬食友好門市、打造便利蔬適圈。3年來備受外食族和年輕客層喜愛，今年上半年相關業績就較3年前翻倍成長，也吸引其他通路業者跟進加入蔬食潮流。低碳蔬食相對葷食餐點來說也減少碳排放，品牌創立至今截至2022年底共約減少約2萬公噸碳排量，相當於54座大安森林公園，也是超商通路唯一獲得2022 TCSA台灣企業永續獎肯定的素蔬食品牌，近年也積極參與外部蔬食市集等活動，持續擴大影響力。

為讓消費者便利又安心地購買到素蔬食商品，7-ELEVEN近年來陸續與知名綠色餐飲品牌主廚攜手研發近50款微波即食的商品，包含與熱浪島、阜杭豆漿、漢來蔬食、養心茶樓，以及米其林綠星餐廳「陽明春天」、「小小樹食」聯名合作，將植物肉、燕麥奶或藜麥、鷹嘴豆等超級食物入菜，打造葷食者也愛的健康美味素蔬食餐點，如輕食便當、御飯糰、捲餅、義大利麵、燉飯等，平均可帶動相關類別業績成長3成，至今吸引超過千萬人次購買。

3年來7-ELEVEN藉由「天素地蔬」品牌推廣減碳飲食生活提案，透過線上工具OPEN POINT App「i地圖」可即時查詢鄰近門市素蔬食商品庫存，同時設置冷藏鮮食專區、冷凍專區以醒目的品牌識別，將商品集中陳列，於全台超過2,500間門市導入，就連離島地區也能體驗到「天素地蔬」的美味餐點。觀察到消費者對於素蔬食商品需求不只侷限在鮮食商品，2018年於位在台中慈濟醫院的潭濟門市推出蔬食超商，2021年也擴大常溫、冷藏、冷凍素蔬食商品規模，於住宅、辦公商圈開設「天素地蔬複合店」提供上百種品項選擇，現已達成百店里程碑，方便小家庭客層採買所需。

此外，7-ELEVEN響應8月22日「世界植物奶日」，門市推出冷藏及常溫植物奶飲品超過20款選擇，現調飲品部分，主打專業精品豆及咖啡館內用體驗的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，自8月18日至8月22日限時5天推出中杯「燕麥拿鐵」（原價95元）免費升級大杯（原價105元）活動，使用風靡歐美的OATLY燕麥奶，風味絕佳。另CITY PRIMA精品咖啡也自今年2月起推出「精品燕麥拿鐵」（售價110元），以衣索比亞精品咖啡融合OATLY燕麥奶，精品果香酸與綿密燕麥奶結合，完美打造香醇絲滑風味。