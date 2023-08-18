高鐵「卡娜赫拉」彩繪列車來了 每日6班、超萌周邊曝光

台灣高鐵公司與「卡娜赫拉的小動物」合作打造全新彩繪列車，今天在高鐵南港站舉辦首發儀式，未來每日將運行6班次，另也推出證件套、馬克杯、摺疊傘、瓶裝水、草莓流心半月燒、喵喵喵咪造型土司等多款聯名商品。另外，「高鐵假期」搭配住宿、租車及美食規畫18條行程，除了享優惠還能保證搭乘彩繪列車。

台灣高鐵公司新版彩繪列車延續2019年「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」的聯名合作，這次改以繽紛花卉為主題，選用櫻花、向日葵、繡球花及海芋4種花卉結合「P助」、「粉紅兔兔」等意象。

高鐵公司營業資深副總經理顏昭立表示，每組高鐵列車多達977個座位，約當245輛4人座小客車的運能總和，從南港至左營產生的碳足跡只有小客車的3分之1，呼應低碳、永續的運具理念。

高鐵公司表示，台灣高鐵新版彩繪列車預計行駛至2025年8月，未來將於網站設置專屬活動網頁，每日運行班次訂為北上0612、0642、0672車次、南下0627、0657、0687車次。此次配合彩繪列車活動也推出4款包裝聯名瓶裝水，即日起於高鐵站內7-ELEVEN及列車上販售；另有4款聯名系列糕點，包括草莓流心半月燒、楓糖小可頌、喵喵喵咪造型土司、迷你小饅頭，即日起也在全台7-ELEVEN門市販售。

高鐵公司也說，此次多款高鐵聯名商品，包括四輛組玩具車、證件套、馬克杯、多用途領巾、環保摺疊傘、造型包及聯名時尚錶款等，即日起也同步販售。

高鐵公司表示，「高鐵假期」配合彩繪列車運行，規畫4大主題、共18條專屬行程，每條行程都安排旅客搭乘彩繪列車，包括「彩繪列車+主題房住宿」專案、「彩繪列車+iRent租車」專案、「彩繪列車+美食體驗」專案、「彩繪列車+深度遊程」專案（僅回程安排搭乘彩繪列車）。