經典品牌跨界合作！肌膚之鑰與TWG Tea推出聯名下午茶

慢步調是許多人嚮往的愜意生活，橫跨全球的TWG Tea在亞洲、歐洲、中東、北美等地區，超過70家的門市，有著1,000多種的配茶，並有著專業茶師品茗諮詢，此次更與世界頂級保養品牌肌膚之鑰Clé de Peau Beaute聯名推出期間限定的「精質光采-珍寵茶香饗宴」，可以美美享受下午茶，享受身心靈昇華之旅。

肌膚之鑰攜手TWG Tea合作，將肌膚之鑰經典精質乳霜與精質光采粉底乳霜，做為靈感來源、巧妙將肌膚之鑰的精緻美學理念融入TWG Tea高貴奢華的午茶甜點。

在精質光采-珍寵茶香饗宴中，特別設計出四款茶點，從經典成分到如奶霜般絲滑的質地，每一口都完美體現肌膚之鑰經典於細緻的味蕾之中。包括有鳳梨椰香慕斯、珍寵茶霜泡芙、金鑽藍莓塔、青檸紫蘇塔。

選用與肌膚之鑰2大傳奇之最同具標誌性的TWG Tea茶點代表：馬芬與司康，及經典波本香草紅茶內餡的新鮮馬卡龍，歡慶傳奇與經典的相遇。每日新鮮烘焙覆盆莓馬芬、每日新鮮烘焙原味司康、波本香草紅茶佐黑醋栗馬卡龍 、波本香草紅茶佐黑醋栗馬卡龍。

最後選用珍貴海鮮及黑、白松露等食材，口感輕盈不膩，包括煙燻鮭魚辣根風味千層三明治、迷你麵包鑲佐斑節蝦伴辣味美乃滋、野菇三明治內含白松露奶油醬與康堤乳酪、黑松露風味雞肉法式酥盒、鮭魚迷你泡芙等。

即日起至8月31日前，肌膚之鑰VIP於雙北櫃點消費滿15,000元，送「TWG Tea X CPB 聯名雙人下午茶體驗卷」乙張，憑券訂位並消費即可獲得TWG Tea 六入茶香馬卡龍禮盒乙盒 + 指定迷你茶罐乙入。

在TWG Tea享用聯名餐點，訂位用餐即享「肌膚之鑰尊寵服務體驗券及頂級奢華體驗禮（精質乳霜 / 精質光采粉底乳霜 / 激光瓶）」, 回櫃消費再享貴賓專屬消費禮。