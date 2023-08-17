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守護夜巴黎的超級英雄怎麼這麼帥！愛馬仕工藝表好幽默

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供

巴黎的象徵艾菲爾鐵塔佇立在滿佈雲朵與星光的天空下，顯得格外雄偉壯觀，從上而下俯瞰著名的巴黎奧斯曼式鋅板屋瓦，屋瓦反射著因月亮而泛藍的光芒，或因夕陽而呈現玫瑰色調。遠處可以看到傷兵院的圓頂，以及鄰近協和廣場的方尖碑。幾條街之外，紅磨坊的風車在夏日晚風中旋轉著。然而主角是？

艾菲爾鐵塔頂部發出H的光束，Super H準備出動，正在聖托諾黑福寶大道24號（24 Rue du Faubourg Saint-Honoré）頂樓上昂首迎風而立，他的斗篷隨風飄揚，上面顯露他的姓名首字：一個暗橘色的H字母。這地點正是如牆上招牌標示的「愛馬仕馬具」（Hermès Sellier）於1880年所建立的處所，而一身傲骨且雄壯的漫畫飛馬激發了我們的想像力：會發生什麼事呢？誰？為什麼召喚他？他將飛去哪裡？

由Dimitri Rybaltchenko在2014年為愛馬仕設計的絲巾圖案，將愛馬仕的第一位客人，也是品牌象徵的駿馬擬人化成為品牌的全新超級英雄人物Super H，介於漫畫人物和希臘神祇之間，英勇且獨來獨往；如今，愛馬仕推出Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，透過彩繪大師的巧手與畫筆，將這幅圖案重現在表盤上。

夜巴黎湛藍的星空採用星光砂金石來表現，從艾菲爾鐵塔投射出的光線巧妙以Super-LumiNova夜光塗料繪製，會在晚上閃閃發亮。周圍巴黎的場景以手工微縮彩繪而成，透過多層次的顏料堆疊，尤其是較厚的Super-LumiNova夜光塗層，賦予表盤一種如帆布般略帶顆粒感的紋理。 兩個款式的表盤均歷經50多個小時全手工製作，搭配直徑39.5毫米的18K白金表殼與愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，每款限量24只。

Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，手工微縮彩繪巴黎場景，以研調層層堆疊而成。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，手工微縮彩繪巴黎場景，以研調層層堆疊而成。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Minuit au Faubourg工藝腕表，39.5毫米18K白金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯，210萬6,000元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 巴黎 艾菲爾鐵塔

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