中秋不必烤！「美威椒鹽烤鮭魚肚條」超商就買得到

每到中秋，家戶總會飄出烤肉香，今年中秋有更便利的「宅家烤宴」新選擇。

全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起獨家在7-ELEVEN全台限定門市「嚴選素材鮮物專區」販售，其中的「美威椒鹽烤鮭魚肚條」，研發團隊嚴選鮭魚最肥美豐腴、也是老饕指定部位的鮭魚大腹肉，佐以主廚特製椒鹽鹹香入味，以「高溫瞬烤」鎖住鮭魚獨有的柔嫩肉質與綿密脂香，消費者只要香烤或氣炸約6分鐘，亦或百搭加料，24小時中秋解饞隨時可享用。

美威鮭魚表示，中秋烤盤可以不只是滿滿罪惡的紅肉，改食含有Omega-3不飽和脂肪酸、高蛋白含量、健康無負擔的「美威椒鹽烤鮭魚肚條」，是中秋新鮮又方便的選擇。「美威椒鹽烤鮭魚肚條」定價139元／包（144克，1包3條）。