更快更穩更環保！遠傳、亞太合併頻譜速配網路體驗升級　每年再減43,000噸碳排

遠傳電信合併亞太電信一案，先後經由國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會核准，於網路整併完成後，新遠傳將榮登「頻譜三冠王」：總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大。新遠傳網路用戶無論網速、覆蓋率均將大幅升級，平均用戶頻寬為電信業第一。遠傳也以永續為方針，著手進行雙方基站整併，預定汰換5,000座基地台，同時導入AI節電技術與能源管理系統，預估每年節省用電量將達8,600萬度，減少4.3萬噸碳排放，相當於110座大安森林公園碳吸納量，環保力道更勝以往。

新遠傳在關鍵的1GHz以下黃金低頻，增加頻寬66%，是業界最大連續低頻（700MHz頻段連續50MHz頻寬），其優異的穿透性與覆蓋力，可大幅強化深層室內、大眾運輸工具、偏鄉地區網速與覆蓋率。其次，5G頻段頻寬增加50%，由既有遠傳3.5GHz頻段與新增亞太2600MHz（TDD）相連頻段組成，是業界5G最大頻寬（共計120MHz），新遠傳不僅為民眾提供極速飆網生活，亦可為企業規畫專網專頻，讓5G創新應用更加無遠弗屆。

為了具體實踐照顧消費者、讓更多用戶享受網路加碼加量不加價的升級體驗，遠傳即日起推出「遠亞訂婚慶6大優惠」，首推「手機+3C家電」方案，9月底前新申辦門號最低5G月付599元起，再加1元就能帶走手機和超夯3C家電。例如月付599元方案，加1元可帶走Samsung Galaxy A14（4GB+64GB）和飛利浦IH電子鍋（原價5,990元）；月付999元方案，加1元可帶走紅米10（4GB+128GB）5G手機和BRAUN JB9多動向智能調理機（原價15,800元）；月付1,399元方案，Samsung Galaxy A34（6GB+128GB）或紅米Note 12 Pro 256GB專案價0元，再加1元就能把飛利浦65型4K安卓聯網顯示器（原價27,900元）或tokuyo mini零重力玩美按摩椅（原價19,800元）一起帶回家。

此外，即日起至9月底前新申辦、攜碼、續約遠傳月租型方案，均可推薦一等親家人到遠傳攜碼或新申辦門號，被推薦人申辦月付599元以上方案即可享連續12個月每月折抵100元帳單（共計1,200元），推薦人也能獲得全家便利商店禮物卡500元。