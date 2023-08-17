經營頂級奢華會員！雅詩蘭黛發布逆齡成果主攻黑鑽松露

頂級保養市場在台灣不斷擴大，也讓眾多奢華品牌搶進市場，雅詩蘭黛旗下的頂級黑鑽松露系列，所使用的長壽肌因逆齡科技，日前在2023年世界皮膚科醫學大會上，分享獨家專利與與研究成果，讓肌膚找回青春光采；雅詩蘭黛同時也宣布在台灣，邀請消費前500名的顧客，加入「Diamond Club黑鑽尊榮會員」，採不定期限量邀約制度，體驗如精品級跨界合作、品酒饗宴、專屬工藝訂製禮物等服務。

雅詩蘭黛長期投入皮膚科學研究，與哈佛大學及麻省理工學院等，探索肌膚的秘密，目前全球擁有39項獨家專利，也發表20多篇專業學術期刊，日前受邀在世界皮膚科醫學大會上，就特別分享SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技的研究成果。

品牌旗下最頂級的白金級黑鑽松露系列中，就運用了長壽肌因逆齡科技，搭配黑鑽松露精萃，連續使用後，能明顯感受到肌膚的保濕度與成效，打造出最頂級抗老的保養品。