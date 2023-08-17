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浪姐就是霸氣！賈靜雯不靠老公「喜歡珠寶我會自己買」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影

法國皇室珠寶品牌Chaumet，2023年度Le Jardin de Chaumet（法文意指Chaumet的花園）頂級珠寶暨腕表系列，即日登台展出至9月19日止，為該系列珠寶在法國發表後海外巡迴展出第一站，共展出百餘件獨一無二、總值約20億元的珠寶腕表，刻畫森林、原野、花園等不同環境中豐富多樣的各式植物花卉。近期因節目「乘風2023」表現備受關注的雙金影后賈靜雯特地出席，為自己婚戒愛牌站台，並演繹價值近1億元的Iris鳶尾花珠寶。

賈靜雯會選擇Chaumet許下終身，是因為喜歡品牌的優雅和低調的小奢華，而品牌最富盛名的冠冕，更是每個女孩心目中的夢想。雖然配戴近億元的粉色鳶尾花珠寶，但10月出生的她心心念念的是鑲嵌了10月誕生石「蛋白石」的白楊樹套組項鍊，華麗的遊彩配上精心雕琢的樹皮紋路，精湛工藝讓她歎為觀止。她表示收藏珠寶是展現藝術的眼光和對珠寶價值的肯定，「工藝是讓人會想帶回家的動力。」七夕將至是否有想向老公喊話買珠寶當禮物？她霸氣答：「我會自己買！我自己有賺錢的能力，不需要給他壓力。」

事實上，去年品牌於巴黎舉辦的跨品類主題展《植藝萬千》，可以視作今年年度力作Le Jardin de Chaumet系列頂級珠寶的預告，體現品牌從植物學家的觀點描繪大自然、以精湛工藝打造花卉植物珠寶的百年底蘊。全系列共分為4個篇章，從「樹林與灌叢」、走入「遼闊原野」、賞遊花團錦簇的「法式花園」，最終遇見來自世界各地奇花異草的「花花世界」，囊括各式花卉、樹木，甚至蕨類，以珠寶捕捉多元的植栽風景。

以蛋白石為主要寶石素材的白楊樹套組，是「樹林與灌叢」的一部分，白楊樹也是台灣常見的白千層，Chaumet在柔軟服貼的項鍊上，以鋪鑲彩色寶石的方式展現白楊樹層次分明的表皮紋理，鏤空的手環則結合手工金雕，細膩呈現真菌與樹皮共生的現象。宋慧喬曾配戴的Feuille de Vigne葡萄葉蔓系列則是歐洲「遼闊原野」中常見的風景，項鍊以多種切割的寶石點綴立體曲面的葉片，細緻的葉脈栩栩如生，襯托中央5.18克拉枕形切割莫三比克紅寶石。

賈靜雯身上的Iris鳶尾花則來自「法式花園」，項鍊上的花朵部分可拆下當作胸針單獨配戴，品牌更精選帶有霓光的火紅尖晶石表現鬱金香，色澤格外引人入勝。海芋主題珠寶則以抽象的螺旋線條表現海芋獨特的花形，非平面的起伏彎曲，賦予珠寶生動的視覺效果，也提升了鑲嵌寶石的難度。

「花花世界」的主教是來自世界各地的奇花異草，例如百子蓮，就是來自南非的愛情花。Chaumet以較為抽象的手法展現這種纖細繁複的小花，一對戒指更精心採用經典的toi et moi雙主石設計，顏色大小形狀相對的兩枚藍寶石鑽石戒指，讓人想起品牌為拿破崙與約瑟芬皇后打造的婚戒。菊花主題珠寶交錯粉紅玉髓和鑲鑽花瓣，襯托藍寶石或黃色剛玉主石，配色動人又大膽。全場單價最高的作品則是單價高達1.3億元的雙主鑽項鍊，兩枚各11克拉的D FL等級Type IIA梨形切割主鑽，以簡約柔軟的鑲鑽繩鍊結垂墜胸前，低調優雅又華麗，可以說是當紅「Quiet Luxury」的極致代表。

（由左至右）Chrysanthème菊花套組戒指，18K白金鑲嵌1顆重約12.17克拉枕形切割錫蘭藍寶石、粉紅玉髓、鑽石與藍寶石；18K白金戒指鑲嵌1顆重約15.71克拉枕形切割錫蘭黃色剛玉、粉紅玉髓與鑽石。圖／Chaumet提供
（由左至右）Chrysanthème菊花套組戒指，18K白金鑲嵌1顆重約12.17克拉枕形切割錫蘭藍寶石、粉紅玉髓、鑽石與藍寶石；18K白金戒指鑲嵌1顆重約15.71克拉枕形切割錫蘭黃色剛玉、粉紅玉髓與鑽石。圖／Chaumet提供
Écorce白楊樹紋套組項鍊，18K白金鑲嵌1顆重達50.61克拉澳洲黑蛋白石、多色剛玉、錳鋁榴石與沙弗萊石。圖／Chaumet提供
Écorce白楊樹紋套組項鍊，18K白金鑲嵌1顆重達50.61克拉澳洲黑蛋白石、多色剛玉、錳鋁榴石與沙弗萊石。圖／Chaumet提供
賈靜雯配戴的Iris鳶尾花套組項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約24.25克拉枕形切割粉紅尖晶石、粉紅尖晶石、蓮花剛玉（Padraradcha）與粉紅剛玉、鑽石，鳶尾花墜飾可轉換為胸針配戴。圖／Chaumet提供
賈靜雯配戴的Iris鳶尾花套組項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約24.25克拉枕形切割粉紅尖晶石、粉紅尖晶石、蓮花剛玉（Padraradcha）與粉紅剛玉、鑽石，鳶尾花墜飾可轉換為胸針配戴。圖／Chaumet提供
Agapanthe愛情花套組戒指，18K白金鑲嵌1顆重約6.01克拉橢圓形切割馬達加斯加藍寶石與1顆重約0.51克拉橢圓形切割鑽石。圖／Chaumet提供
Agapanthe愛情花套組戒指，18K白金鑲嵌1顆重約6.01克拉橢圓形切割馬達加斯加藍寶石與1顆重約0.51克拉橢圓形切割鑽石。圖／Chaumet提供
全場單價最高的鑽石項鍊，雙主鑽均為11克拉的D FL等級Type IIA梨形切割鑽石，約1億3,400萬元。記者吳致碩／攝影
全場單價最高的鑽石項鍊，雙主鑽均為11克拉的D FL等級Type IIA梨形切割鑽石，約1億3,400萬元。記者吳致碩／攝影
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影
Fougère蕨葉套組耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
Fougère蕨葉套組耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影
除了最新Le Jardin de Chaumet系列珠寶，現場亦展出多款自然主義風格的設計，包括品牌最受歡迎的冠冕。記者吳致碩／攝影
除了最新Le Jardin de Chaumet系列珠寶，現場亦展出多款自然主義風格的設計，包括品牌最受歡迎的冠冕。記者吳致碩／攝影
賈靜雯配戴的Iris鳶尾花套組戒指，18K白金鑲嵌1顆約重8.14克拉橢圓形切割粉紅尖晶石、粉紅尖晶石、粉紅剛玉與鑽石。圖／Chaumet提供
賈靜雯配戴的Iris鳶尾花套組戒指，18K白金鑲嵌1顆約重8.14克拉橢圓形切割粉紅尖晶石、粉紅尖晶石、粉紅剛玉與鑽石。圖／Chaumet提供
Magnolia木蘭花套組戒指，18K白金與黃金鑲嵌1顆重約2.03克拉皇后式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Magnolia木蘭花套組戒指，18K白金與黃金鑲嵌1顆重約2.03克拉皇后式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Feuille de Vigne葡萄葉蔓套組神秘腕表，30毫米18K白金鑲嵌1顆重約1.50克拉莫三比克紅寶石、紅寶石、黑色尖晶石與鑽石，搭載自動上鍊機芯。圖／Chaumet提供
Feuille de Vigne葡萄葉蔓套組神秘腕表，30毫米18K白金鑲嵌1顆重約1.50克拉莫三比克紅寶石、紅寶石、黑色尖晶石與鑽石，搭載自動上鍊機芯。圖／Chaumet提供
Gui槲寄生套組手環，鉑金及18K白金鑲嵌1顆重約10.53克拉蛋面切割哥倫比亞祖母綠、鑽石。圖／Chaumet提供
Gui槲寄生套組手環，鉑金及18K白金鑲嵌1顆重約10.53克拉蛋面切割哥倫比亞祖母綠、鑽石。圖／Chaumet提供
運用品牌經典刀鋒工藝的Pensée三色堇套組耳環，18K白金鑲嵌2顆各重約1.16與1.15克拉枕形切割鑽石、鑽石與藍寶石。圖／Chaumet提供
運用品牌經典刀鋒工藝的Pensée三色堇套組耳環，18K白金鑲嵌2顆各重約1.16與1.15克拉枕形切割鑽石、鑽石與藍寶石。圖／Chaumet提供
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影
賈靜雯配戴價值上億鳶尾花珠寶現身Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕表展。記者吳致碩／攝影

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