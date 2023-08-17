浪姐就是霸氣！賈靜雯不靠老公「喜歡珠寶我會自己買」

法國皇室珠寶品牌Chaumet，2023年度Le Jardin de Chaumet（法文意指Chaumet的花園）頂級珠寶暨腕表系列，即日登台展出至9月19日止，為該系列珠寶在法國發表後海外巡迴展出第一站，共展出百餘件獨一無二、總值約20億元的珠寶腕表，刻畫森林、原野、花園等不同環境中豐富多樣的各式植物花卉。近期因節目「乘風2023」表現備受關注的雙金影后賈靜雯特地出席，為自己婚戒愛牌站台，並演繹價值近1億元的Iris鳶尾花珠寶。

賈靜雯會選擇Chaumet許下終身，是因為喜歡品牌的優雅和低調的小奢華，而品牌最富盛名的冠冕，更是每個女孩心目中的夢想。雖然配戴近億元的粉色鳶尾花珠寶，但10月出生的她心心念念的是鑲嵌了10月誕生石「蛋白石」的白楊樹套組項鍊，華麗的遊彩配上精心雕琢的樹皮紋路，精湛工藝讓她歎為觀止。她表示收藏珠寶是展現藝術的眼光和對珠寶價值的肯定，「工藝是讓人會想帶回家的動力。」七夕將至是否有想向老公喊話買珠寶當禮物？她霸氣答：「我會自己買！我自己有賺錢的能力，不需要給他壓力。」

事實上，去年品牌於巴黎舉辦的跨品類主題展《植藝萬千》，可以視作今年年度力作Le Jardin de Chaumet系列頂級珠寶的預告，體現品牌從植物學家的觀點描繪大自然、以精湛工藝打造花卉植物珠寶的百年底蘊。全系列共分為4個篇章，從「樹林與灌叢」、走入「遼闊原野」、賞遊花團錦簇的「法式花園」，最終遇見來自世界各地奇花異草的「花花世界」，囊括各式花卉、樹木，甚至蕨類，以珠寶捕捉多元的植栽風景。

以蛋白石為主要寶石素材的白楊樹套組，是「樹林與灌叢」的一部分，白楊樹也是台灣常見的白千層，Chaumet在柔軟服貼的項鍊上，以鋪鑲彩色寶石的方式展現白楊樹層次分明的表皮紋理，鏤空的手環則結合手工金雕，細膩呈現真菌與樹皮共生的現象。宋慧喬曾配戴的Feuille de Vigne葡萄葉蔓系列則是歐洲「遼闊原野」中常見的風景，項鍊以多種切割的寶石點綴立體曲面的葉片，細緻的葉脈栩栩如生，襯托中央5.18克拉枕形切割莫三比克紅寶石。

賈靜雯身上的Iris鳶尾花則來自「法式花園」，項鍊上的花朵部分可拆下當作胸針單獨配戴，品牌更精選帶有霓光的火紅尖晶石表現鬱金香，色澤格外引人入勝。海芋主題珠寶則以抽象的螺旋線條表現海芋獨特的花形，非平面的起伏彎曲，賦予珠寶生動的視覺效果，也提升了鑲嵌寶石的難度。