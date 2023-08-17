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基隆海鮮豐首辦壽司季 4大知名連鎖壽司店市中心紛插旗

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，將舉辦「基隆壽司季」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，將舉辦「基隆壽司季」。圖／基隆市政府提供

基隆有多處漁港占地利之便可提供新鮮食材，四家連鎖知名壽司店紛插旗，市府為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，將舉辦「基隆壽司季」，獲得31間在地知名壽司及連鎖店家熱烈響應，市長謝國樑今天和基隆區漁會理事長簡建輝等人與業者，歡迎民眾來基隆吃壽司，探索不一樣美食魅力。

謝國樑指出，基隆有著北台灣漁貨供應鏈的美譽，近年看到許多在地職人，認真做出精緻壽司，市府希望藉壽司季串連餐飲產業鏈，把這些美味推廣出去。市府未來也會編列預算，制定推廣補助計畫，使精緻美味的壽司店家在基隆應運而生。

市府觀光及城市行銷處表示，壽司可搭配基隆海鮮食材及漁貨做為美食料理，基隆將壽司整合成創新的城市品牌，今年以基隆壽司為主題，結合創意宣傳及到店線上票選行銷。

今晚6時至9月10日晚11：59分止，辦理到店消費票選活動，壽司店家共有「激推生鱻握壽司」等6類18個獎項讓民眾投票。每一獎項得票數前3名店家，可獲獎金6000元。

民眾用手機掃店家專屬QR Code，即可為店家投票，各店前100名的投票民眾，即可免費獲得價值50元壽司1份或折抵壽司消費50元，還有機會抽中Apple iPhone 14 128GB、SAMPO 50吋液晶電視等25項好禮，活動官網:https://2023keelungsushi.com/。

壽司連鎖店紛紛來到基隆插旗，壽司郎今天在基隆轉運站開幕，目前基隆市中心，有爭鮮、HAMA壽司、藏壽司和壽司郎4大連鎖店，有3家在基隆港周邊，1家在廟口，仁愛市場2樓也有多家在地壽司店，各有不同顧客市場。

議員許睿慈說，基隆臨近很多漁港，很多業者都是來基採買新鮮食材，十分適合壽司店插旗，就取就可取得新鮮美味海鮮食材。

壽司郎基隆站前店今在轉運站開幕，集團公關陳楷媗表示，他們的米、醋都是從日本進口，壽司郞加入讓壽司產業更蓬勃發展。今天推特大草蝦天婦羅及鮪魚極上赤身，大草蝦裹上特製麵衣，炸至金黃酥脆、香氣四溢。

壽司連鎖店紛紛來到基隆插旗，壽司郎今天在基隆轉運站開幕。記者游明煌／攝影
壽司連鎖店紛紛來到基隆插旗，壽司郎今天在基隆轉運站開幕。記者游明煌／攝影
基隆市政府為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，將舉辦「基隆壽司季」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，將舉辦「基隆壽司季」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，將舉辦「基隆壽司季」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，將舉辦「基隆壽司季」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，將舉辦「基隆壽司季」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，將舉辦「基隆壽司季」。圖／基隆市政府提供
壽司連鎖店紛紛來到基隆插旗，壽司郎今天在基隆轉運站開幕。記者游明煌／攝影
壽司連鎖店紛紛來到基隆插旗，壽司郎今天在基隆轉運站開幕。記者游明煌／攝影

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