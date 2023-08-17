高雄秒殺蛋黃酥「心蛋黃酥」首度北上忠孝SOGO快閃3天

來自高雄的秒殺蛋黃酥即將北上快閃，世界麵包冠軍王鵬傑將於8/25至8/27初次北上SOGO忠孝館快閃販售「心蛋黃酥」，官網在今年7/21第一波開放訂購，一上線即有大量訂單湧入，造成系統一度停擺，蛋黃酥每日由高雄製作，當天新鮮配送。

「心蛋黃酥」是高雄莎士比亞烘焙坊每年中秋的秒殺招牌蛋黃酥，主打把傳統中式蛋黃酥的食材與法式的烘焙手法結合，以三款不同的奶油製作餅皮，飄散高雅獨特奶香，並尋找契作的小農紅豆餡甜美滑順，特選醃漬熟成28天以上鴨蛋黃，讓紅豆餡的甜度與鹹度稍高的鹹蛋黃平衡，表層烤至焦糖化的脆口感，味道依序從奶味、表層的焦糖香、到紅豆的甜香、鹹蛋黃的鹹潤，表現風味的多變趣味。

在忠孝SOGO快閃活動中，另帶來初次曝光的「曲奇蛋黃酥」，曲奇蛋黃酥是一款結合了酥脆曲奇餅乾與蛋黃酥的獨特組合，酥脆的餅乾外皮包入紅豆內餡與鹹蛋黃，濃郁香甜交織，入口散發著奶香與鹹甜風味。