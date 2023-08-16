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微風信義之夜「魅力邁阿密」 8/25當晚回饋最高近20%

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風信義年度「信義之夜」以邁阿密為主題，於8/25(五) 18:00-24:00展開。圖／微風提供
微風信義年度「信義之夜」以邁阿密為主題，於8/25(五) 18:00-24:00展開。圖／微風提供

微風信義年度「信義之夜」，今年以「MIAMI night魅力邁阿密之夜」為主題，將於8/25(五) 18:00-24:00展開。

邁阿密作為藝術、美食和夜生活的魅力城市，當晚除了少不了的音樂之外，還有熱情的巴西Samba表演，再搭配一杯由Georg Jensen所設計低調奢華氣泡酒或Snoop Dogg合作推出特別版紅酒，以及微風邁阿密之夜將首度引進沉浸式實境解謎，讓入場者化身特務完成任務。

8/25當天回饋方案出爐，憑微風積點禮遇會員於館內指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓點數回饋：高級珠寶滿30,000元贈15,000點(＄1,500)；國際精品滿10,000元贈10,000點(＄1,000)；名品服飾、時尚生活滿5,000元贈5,000點(＄500)；香氛保養、運動名品、化妝品滿3,000元贈3,000點(＄300)。

滿額再加碼現抵，只要於高級珠寶滿300,000元現抵3,000元、滿500,000元現抵7,000元；國際精品、名品服飾、時尚生活、香氛保養、運動名品、化妝品滿100,000元現抵1,000元/香氛、化妝品1,100元、200,000元現抵4,000元/香氛、化妝品4,200元、500,000元現抵12,500元/香氛、化妝品12,700元。

當晚買國際精品最划算，微風額外加碼使用微風聯名卡獨享精品5%回饋，於國際精品單筆消費滿100,000元以上，除了贈送100,000點(＄10,000)元，還可兌換獨享禮電子酬賓券2,000元並額外加贈電子酬賓券3,000元。若單卡單日累積消費滿700,000元，即贈價值近3萬元的「SONY家庭式劇院環繞式音響」，當晚回饋最高達近20%。另憑微風積點禮遇會員資格，信義之夜當晚累積消費全館滿100萬元或珠寶櫃位滿200萬元(含以上)之發票，即可兌換亞果遊艇海洋之旅一份。

館內品牌Louis Vuitton、DIOR、FENDI、Bottega Veneta、ALLSAINTS、SANDRO上架多款度假風格服飾，配件也少不了草編、墨鏡以及擁有好心情的香氛，當晚微風之夜全台獨家首賣Penhaligon’s Potions & Remedies系列淡香精、SINKING OUD蠟燭以及DIPTYQUE大千之境香氛蠟燭，還有多款2023新香上市。

Louis Vuitton LV By The Pool系列。圖／微風提供
Louis Vuitton LV By The Pool系列。圖／微風提供
Dior丹寧藍OBLIQUE印花短袖襯衫59,000元。圖／微風提供
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ALLSAINTS TAGISE印花短袖襯衫6,700元。圖／微風提供
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TRENDS JACQUEMUS藤編水桶包26,400元。圖／微風提供
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CHLOECHEN手工編織草帽3,980元。圖／微風提供
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獨家首賣DIPTYQUE大千之境香氛蠟燭，價格店洽。圖／微風提供
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微風信義之夜全台首賣Penhaligon’s Potions&Remedies系列淡香精100ml 8,950元。圖／微風提供
微風信義之夜全台首賣Penhaligon’s Potions&Remedies系列淡香精100ml 8,950元。圖／微風提供

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