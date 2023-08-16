牛排「買一送一」！美福牛排館週間限定 點丁骨送紐約客

獲米其林指南餐盤推薦的「Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館」，自8月23日起至至9月28日為止，推出「重磅限時優惠1+1 買牛排再送牛排」超值活動。活動期間每周三、四來店享用午、晚餐，凡全桌點用義式沙拉吧（未滿5歲兒童優待可免）、且主菜點用55天美國頂級乾式熟成牛排28盎司以上乙份，即贈12盎司乾式熟成帶骨紐約客乙份（原價3280元）。

美福餐飲陳重光行政總主廚表示，因國際原物料上漲、導致進口食材成本大增，國內的物價通膨也使得許多老字號品牌禁不住壓力、紛紛喊漲，美福餐飲期能以食材供應商之優勢，優惠回饋給長期支持的賓客，特別推出此優惠活動。