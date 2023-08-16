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牛排「買一送一」！美福牛排館週間限定 點丁骨送紐約客

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
美國頂級厚切乾式熟成55天丁骨牛排。圖／Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館提供。
美國頂級厚切乾式熟成55天丁骨牛排。圖／Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館提供。

獲米其林指南餐盤推薦的「Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館」，自8月23日起至至9月28日為止，推出「重磅限時優惠1+1 買牛排再送牛排」超值活動。活動期間每周三、四來店享用午、晚餐，凡全桌點用義式沙拉吧（未滿5歲兒童優待可免）、且主菜點用55天美國頂級乾式熟成牛排28盎司以上乙份，即贈12盎司乾式熟成帶骨紐約客乙份（原價3280元）。

美福餐飲陳重光行政總主廚表示，因國際原物料上漲、導致進口食材成本大增，國內的物價通膨也使得許多老字號品牌禁不住壓力、紛紛喊漲，美福餐飲期能以食材供應商之優勢，優惠回饋給長期支持的賓客，特別推出此優惠活動。

大份量的美味牛排約可提供4~6人享用，非常適合商務會晤或三五好友聚餐分享。55天是乾式熟成牛排中最美味的指標天數，不論香氣、嫩度、多汁度都是最適宜的狀態，丁骨牛排為牛隻的腰脊部，T型骨兩側同時擁有菲力的柔嫩鮮甜與紐約客的帶勁口感肉質，品嘗起來外酥內嫩，肉香撲鼻，近骨頭處肉質更焦香有味；肋眼則取自牛肋脊部靠近背脊的肌肉，肉質嫩度絕對是一時之選，肋眼牛排整體油花呈美麗的大理石紋且分布均勻，可說是最受歡迎、也最被人熟知的牛排部位之一。

義式沙拉吧。圖／Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館提供。
義式沙拉吧。圖／Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館提供。

牛排

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