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寶石巧化誘人甜點 Harry Winston開啟夢幻下午茶時光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勿忘我Forget Me Not系列藍寶石與鑽石戒指，6顆水滴型切工藍寶石重約2.15克拉、1顆圓形明亮式切工鑽石約0.05克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
勿忘我Forget Me Not系列藍寶石與鑽石戒指，6顆水滴型切工藍寶石重約2.15克拉、1顆圓形明亮式切工鑽石約0.05克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供

夏日或許即將進入尾聲，但一份屬於夏日下午茶的心情卻永遠都在。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦一系列「花園時光下午茶」主題珠寶，以水滴、日照、甜點為靈感，帶人踏上一段夏日午後、永不停歇的暢聚時光。

水滴型珠寶Diamond Loop系列勾勒出夏日雨露的清快繽紛，一對左右共6「顆」水滴是由78顆明亮式切割鑽石鑲嵌於鉑金上，像午後連串落下的水滴，在花朵與碎石上敲打出一闕清脆的交響樂。令人陶醉的紅色向日葵出自Sunflower系列再有全鑽、紅寶石與鑽石，以及藍寶石與鑽石的多重閃耀組合，像萬千花朵的盛放，將嬌柔、嫵媚、清香的花朵百態，閃耀還原，更像輕輕摘下花園中的稚嫩、隨身佩戴。

而夏日午後與摯友、家人相聚的時光總是最為甜蜜，Winston Candy系列的桃紅色尖晶石戒指宛如一份誘人的寶石甜點：1顆7.02克拉的枕型切工的粉色尖晶石主石，被以紫色藍寶石、帕拉伊巴碧璽、鑽石接續相伴，令人想要忍不住一口咬下。枕型切工黃鑽和鑽石項鍊與Cluster系列黃鑽鑽石耳環則嘗試聚焦在夏日的無敵豔陽：以黃鑽的明亮、通透帶來猶如陽光灑落在皮膚上的親吻，更帶來好氣色與幸運。

Emerald系列腕表則獻上了柔美的粉藍色色調，Emerald設計從祖母綠寶石中得到靈感，因此具有婉約古典的長八角形輪廓。柔美的玫瑰金表殼上再鑲嵌以鑽石，並搭配雙圈的絲質表帶，交錯纏繞的樣式，也像是將夏日輕拂的微風，愜意定格。

Loop系列三環鑽石耳環，共鑲嵌78顆圓形明亮式切工鑽石約4.41克拉，鉑金，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Loop系列三環鑽石耳環，共鑲嵌78顆圓形明亮式切工鑽石約4.41克拉，鉑金，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Candy系列桃紅色尖晶石戒指，鑲嵌粉色尖晶石、紫色藍寶石、沙弗萊石、鑽石、帕拉伊巴碧璽，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Candy系列桃紅色尖晶石戒指，鑲嵌粉色尖晶石、紫色藍寶石、沙弗萊石、鑽石、帕拉伊巴碧璽，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Kaleidoscope系列粉紅剛玉項鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Kaleidoscope系列粉紅剛玉項鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓推薦一系列「花園時光下午茶」主題珠寶，帶人踏上一段夏日午後、永不停歇的暢聚時光。
海瑞溫斯頓推薦一系列「花園時光下午茶」主題珠寶，帶人踏上一段夏日午後、永不停歇的暢聚時光。
印記Emerald系列18毫米腕表，石英機芯、18K玫瑰金、時間顯示，共144顆圓形明亮式切工鑽石、3顆圓形明亮式切工海水藍寶、1顆祖母綠型切工海水藍寶，價格店洽。圖／Harry Winston提供
印記Emerald系列18毫米腕表，石英機芯、18K玫瑰金、時間顯示，共144顆圓形明亮式切工鑽石、3顆圓形明亮式切工海水藍寶、1顆祖母綠型切工海水藍寶，價格店洽。圖／Harry Winston提供

鑽石 珠寶 下午茶

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