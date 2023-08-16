吳卓源、美秀集團輪番開唱！foodpanda首度打造「粉紅祭市集」限時2天登場

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聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
foodpanda迎來11週年慶，8月26日至8月27日將於台北圓山花海廣場盛大舉行「叫 foodpanda送～粉紅祭」。圖／foodpanda提供
foodpanda迎來11週年慶，8月26日至8月27日將於台北圓山花海廣場盛大舉行「叫 foodpanda送～粉紅祭」。圖／foodpanda提供

德商foodpanda迎來11週年慶，8月26日至8月27日將於台北圓山花海廣場舉辦「叫foodpanda送～粉紅祭」，除了邀請Julia吳卓源、美秀集團、阿跨面、Tizzy Bac等8組藝人歌手輪番開唱，還集結全台各地熱門美食，包括詹記麻辣火鍋、純愛小吃部、山海豆花、深夜裡的法國手工甜點等，各種期間限定美味一次滿足，使用foodpanda外帶自取功能消費再享79折。此外，pandapro專屬福利「叫foodpanda送～冰菓室」更享四重好禮免費送。

8月26日至8月27日「叫 foodpanda 送！粉紅祭」現場集結許多人氣美食品牌，還有獨家美食，包含紅遍全台的製餃研所特別推出粉紅祭限定台味「塔香三杯煎餃」、饕客必推詹記麻辣總匯「浪漫大詹」、繽紛可愛的紅葉蛋糕「粉紅霹靂生乳捲」、永康人氣甜品山海豆花「日本海藻糖紅龍果絹豆花」、道地純愛小吃部「醬爆豆乳雞」、精緻質感的深夜裡的法國手工甜點「粉紅草莓瑪德蓮」等；現場所有攤位都可享foodpanda外帶自取79折優惠，折扣不限次數。

foodpanda粉紅遊戲區也不能錯過，保齡球、投籃場、眼明手快考驗命中率，挑戰成功即可獲得胖胖達超萌周邊、STAYREAL聯名潮 T、外帶自取85折優惠碼；現場拍照打卡上傳個人社群，即可體驗夾娃娃機。

●「叫 foodpanda 送～粉紅祭」活動資訊：

時間：8月26日、8月27日14:00～21:00

地點：台北圓山花海廣場（台北市中山區玉門街1號）

foodpanda將於8月26日至8月27日在台北圓山花海廣場舉辦「叫 foodpanda送～粉紅祭」，現場集結眾多人氣美食品牌，除了道地美味的醬爆豆乳雞，社群狂推的糯夫米糕也參與。圖／foodpanda提供
foodpanda將於8月26日至8月27日在台北圓山花海廣場舉辦「叫 foodpanda送～粉紅祭」，現場集結眾多人氣美食品牌，除了道地美味的醬爆豆乳雞，社群狂推的糯夫米糕也參與。圖／foodpanda提供
foodpanda將於8月26日至8月27日在台北圓山花海廣場舉辦「叫 foodpanda送～粉紅祭」，現場邀請Julia 吳卓源、美秀集團等8組歌手輪番開唱。圖／foodpanda提供
foodpanda將於8月26日至8月27日在台北圓山花海廣場舉辦「叫 foodpanda送～粉紅祭」，現場邀請Julia 吳卓源、美秀集團等8組歌手輪番開唱。圖／foodpanda提供
foodpanda將於8月26日至8月27日在台北圓山花海廣場舉辦「叫 foodpanda送～粉紅祭」，現場集結深夜裡的法國手工甜點「粉紅草莓瑪德蓮」、永康人氣甜品山海豆花等，粉紅祭所有攤位都享foodpanda外帶自取79折優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda將於8月26日至8月27日在台北圓山花海廣場舉辦「叫 foodpanda送～粉紅祭」，現場集結深夜裡的法國手工甜點「粉紅草莓瑪德蓮」、永康人氣甜品山海豆花等，粉紅祭所有攤位都享foodpanda外帶自取79折優惠。圖／foodpanda提供

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