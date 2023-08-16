迎七夕限時5天！7-ELEVEN、全家便利商店「哈根達斯迷你杯／雪糕買10送10」
迎接七夕情人節，快揪另一半或曖昧中的對象一起到超商買冰吃甜甜，為彼此感情加溫！7-ELEVEN、全家便利商店都推出冰控最愛的哈根達斯限時優惠，就算沒情人也是囤貨好時機。
7-ELEVEN自8月18日至8月22日限時5天推出哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買10送10。8月19日至8月22日更搭配全店「七夕浪漫傳情三支付滿額立折」優惠，活動期間使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳，消費滿222元立折22元（可累贈），情人節吃冰消暑還可省荷包，折上折更划算。
全家便利商店8月18日至8月22日限時5天即將展開「哈根達斯愛戀之夏」，購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列（原價129元商品）可享買10送10優惠。滿20杯（買10送10）即加贈哈根達斯外帶冰淇淋單球券一張；滿40杯（買20送20）則可獲贈哈根達斯摺疊野餐籃一個（贈品皆採預購到店）。
全家便利商店8月18日至8月22日活動期間購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列還可享有「飲料冰品積分趣」活動資格，消費1元可獲得1積分，累積滿1,000積分，就能換100元全家便利商店購物金，使用全盈+PAY支付還能再加碼。
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