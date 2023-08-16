大小魚子全面升級！La Prairie美顏乳霜創奢華保養頂端

看準台灣女性對於肌膚的需求，頂級保養再度全面升級，來自瑞士，強調保養科學的La Prairie萊珀妮，一直致力於從魚子中找到青春的活性能量，今年再度全面升級，從大、小魚子中找到讓肌膚的正循環，推出全新La Prairie萊珀妮魚子美顏乳霜、美顏輕乳霜，讓魚子活性能被肌底吸收，重新展現光采。

La Prairie萊珀妮在35年前，就開始研究珍稀魚子的活性能量，從中萃取魚子精華，含有豐富的磷脂及磷蛋白，讓肌膚能快速吸收，而研究也不停持續。

根據研究，肌膚在維持健康的循環時，也會隨著時間而失衡，讓肌膚老化，因此如何讓肌膚持續正向循環成為關鍵，La Prairie萊珀妮所推出的全新魚子美顏乳霜／輕乳霜，加入全新配方魚子微米激萃（小魚子）、魚子精萃複方（大魚子），雙重加成，讓肌膚持續正循環，對抗時間。