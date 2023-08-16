當Matt Smith穿上Paul Smith 被設計師狂讚「穿西裝無可挑惕」

曾出演「超時空博士」、「王冠」和「龍族前傳」等受歡迎影視作品的英國男星Matt Smith，成為了英國時尚品牌Paul Smith最新面孔，兩位「Smith」的組合讓人驚喜。Matt Smith穿著品牌經典剪裁西裝與標誌性彩色條紋，演繹品牌2023秋冬與2024春夏廣告大片，更被品牌設計師Paul Smith誇讚「他穿西裝看起來很棒，無可挑剔！」

綜觀Matt Smith的影視作品，他可以是龍族戰士，也可以在「王冠」裡搖身一變為英女王丈夫菲利普親王，重現親王年輕時英俊瀟灑的風範，被評價為「演什麼像什麼」的Matt Smith，並非是標準帥哥，偏長的臉型搭上醒目的上額與鼻子，乍看有點古怪但卻越看越有味道，加上天生衣架子的修長身型，整體散發英國男子的深沉氣息。

受到1990年代Paul Smith黑白簡約廣告大片所啟發，這次Matt Smith身穿著經典的Paul Smith剪裁西服，包括設計師著名的A Suit To Travel In以及象徵品牌拿手絕活的男士套裝「西裝外套和針織衫」，將Paul Smith充滿標誌性的英倫設計元素以全新風貌呈現。

有趣的是，由兩位擁有同樣姓氏的Matt與Paul一起現身在形象廣告中，這一個鏡頭巧妙地復刻了Paul Smith在1994年春夏廣告大片中的其中一個畫面。作為專業演員的Matt Smith生動自然地呈現各種角色，恰如其分地連結幕前幕後的兩種形象。

2023秋冬系列於1月份在巴黎時裝周首次亮相，其靈感源自現代主義設計和建築作品，選擇傳統面料展示當代演繹之外，對剪裁輪廓同時進行了新穎的詮釋角度。

Matt Smith表達對Paul Smith的欣賞「Paul Smith多年來一直提供經典、富有創意且色彩繽紛的設計，其品牌核心植根於設計師本人的輝煌傳奇。能有機會與他一起工作並親自了解他是我莫大的榮幸。他不斷地突破生活和藝術的界限，使Paul Smith成為始終如一的標誌性英國品牌。」

Paul Smith也回應：「我非常高興能在接下來的兩個季別裡與Ｍatt合作，他是展現Paul Smith品牌的完美人選，無論是在銀幕上的角色還是在銀幕外的風格，他都是一位真正能體現輕鬆自在的人。當然，他穿西裝看起來很棒，無可挑剔！」