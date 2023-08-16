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當Matt Smith穿上Paul Smith 被設計師狂讚「穿西裝無可挑惕」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
英國男星Matt Smith演繹Paul Smith 2023秋冬與2024春夏廣告大片。圖／Paul Smith提供
英國男星Matt Smith演繹Paul Smith 2023秋冬與2024春夏廣告大片。圖／Paul Smith提供

曾出演「超時空博士」、「王冠」和「龍族前傳」等受歡迎影視作品的英國男星Matt Smith，成為了英國時尚品牌Paul Smith最新面孔，兩位「Smith」的組合讓人驚喜。Matt Smith穿著品牌經典剪裁西裝與標誌性彩色條紋，演繹品牌2023秋冬與2024春夏廣告大片，更被品牌設計師Paul Smith誇讚「他穿西裝看起來很棒，無可挑剔！」

綜觀Matt Smith的影視作品，他可以是龍族戰士，也可以在「王冠」裡搖身一變為英女王丈夫菲利普親王，重現親王年輕時英俊瀟灑的風範，被評價為「演什麼像什麼」的Matt Smith，並非是標準帥哥，偏長的臉型搭上醒目的上額與鼻子，乍看有點古怪但卻越看越有味道，加上天生衣架子的修長身型，整體散發英國男子的深沉氣息。

受到1990年代Paul Smith黑白簡約廣告大片所啟發，這次Matt Smith身穿著經典的Paul Smith剪裁西服，包括設計師著名的A Suit To Travel In以及象徵品牌拿手絕活的男士套裝「西裝外套和針織衫」，將Paul Smith充滿標誌性的英倫設計元素以全新風貌呈現。

有趣的是，由兩位擁有同樣姓氏的Matt與Paul一起現身在形象廣告中，這一個鏡頭巧妙地復刻了Paul Smith在1994年春夏廣告大片中的其中一個畫面。作為專業演員的Matt Smith生動自然地呈現各種角色，恰如其分地連結幕前幕後的兩種形象。

2023秋冬系列於1月份在巴黎時裝周首次亮相，其靈感源自現代主義設計和建築作品，選擇傳統面料展示當代演繹之外，對剪裁輪廓同時進行了新穎的詮釋角度。

Matt Smith表達對Paul Smith的欣賞「Paul Smith多年來一直提供經典、富有創意且色彩繽紛的設計，其品牌核心植根於設計師本人的輝煌傳奇。能有機會與他一起工作並親自了解他是我莫大的榮幸。他不斷地突破生活和藝術的界限，使Paul Smith成為始終如一的標誌性英國品牌。」

Paul Smith也回應：「我非常高興能在接下來的兩個季別裡與Ｍatt合作，他是展現Paul Smith品牌的完美人選，無論是在銀幕上的角色還是在銀幕外的風格，他都是一位真正能體現輕鬆自在的人。當然，他穿西裝看起來很棒，無可挑剔！」

Paul Smith稱讚Matt Smith穿西裝無可挑剔。圖／Paul Smith提供
Paul Smith稱讚Matt Smith穿西裝無可挑剔。圖／Paul Smith提供
英國男星Matt Smith演繹Paul Smith 2023秋冬與2024春夏廣告大片。圖／Paul Smith提供
英國男星Matt Smith演繹Paul Smith 2023秋冬與2024春夏廣告大片。圖／Paul Smith提供
Matt Smith演繹Paul Smith 2023秋冬形象。圖／Paul Smith提供
Matt Smith演繹Paul Smith 2023秋冬形象。圖／Paul Smith提供
Matt Smith出席Paul Smith SS24巴黎男裝秀。圖／Paul Smith提供
Matt Smith出席Paul Smith SS24巴黎男裝秀。圖／Paul Smith提供

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