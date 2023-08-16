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鬼娃Renee陪你睡一晚！六福村「墓碑鎮」早鳥64折開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
今年度墓碑鎮最驚悚的「邪惡鬼娃Renee」，將在9月9日再度復活，屆時將有Renee與百鬼活屍大遊行、體驗夜間驚悚的地獄鬼城等一系列恐怖破表的活動。圖／六福村提供
今年度墓碑鎮最驚悚的「邪惡鬼娃Renee」，將在9月9日再度復活，屆時將有Renee與百鬼活屍大遊行、體驗夜間驚悚的地獄鬼城等一系列恐怖破表的活動。圖／六福村提供

農曆七月鬼門開，六福村主題遊樂園特別選在農曆7月1日鬼門開這天尋找各路裝扮成妖魔鬼怪的鬼王工讀生，全台最大「萬聖墓碑鎮慶典」即將盛大回歸。此外，墓碑鎮早鳥預售票同步開跑，兩人同行1,530元(原價2,398元)；白天嚇得還不夠，那就來入住關西六福莊的萬聖主題房，在滿是骷髏及蜘蛛絲的詭譎氛圍的房間裡睡上一晚，不用開冷氣也透心涼。

今年墓碑鎮最驚悚的「邪惡鬼娃Renee」，即將在9月9日再度復活，想看Renee與百鬼活屍大遊行、體驗夜間驚悚的地獄鬼城等一系列恐怖破表的活動，除了準備好強大的心臟、揪三五好友同來挑戰，也別忘了搶優惠，早鳥價預售自即日起到9月8日。

關西六福莊今年特別推出限量萬聖主題房「鬼娃Renee睡前派對」專案，可在骷髏與蜘蛛絲的房內與鬼娃Renee共枕眠一晚，加贈彩妝組讓專業化妝師打扮成「邪惡鬼娃」參加大遊行嗨玩，兩天一夜12,444元+10%。人數更多，也有「惡靈朝聖團」住房專案，四人10,444元+10%，六人同行專案價再加1,000元，包括一晚住房、享用活力早餐，再送台聯往返車票票價折抵。

此外，還有適合小小孩的「小小墓碑鎮」住房專案，孩子們只要帶著可愛造型的提桶進樂園耍萌討糖、體驗手作南瓜燈籠，還能與福豚或羊駝近距離互動，優惠價13,444元+10%。墓碑鎮期間，多項兩天一夜住房專案早鳥優惠只到8月底。

墓碑鎮早鳥預售票開跑，兩人同行1,530元(原價2,398元)。圖／六福村提供
墓碑鎮早鳥預售票開跑，兩人同行1,530元(原價2,398元)。圖／六福村提供
限量萬聖主題房「鬼娃Renee睡前派對」專案，讓情侶兩人在充滿骷髏與蜘蛛絲的房內與鬼娃Renee共枕眠一晚。圖／六福莊提供
限量萬聖主題房「鬼娃Renee睡前派對」專案，讓情侶兩人在充滿骷髏與蜘蛛絲的房內與鬼娃Renee共枕眠一晚。圖／六福莊提供

墓碑 鬼門開

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