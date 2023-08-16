日月潭力麗溫德姆這裡訂！易遊網飯店快閃 挑戰最低價

日月潭頂級飯店再加一！由力麗集團打造的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」8月展開試營運，主打客房擁有專屬「冷熱雙泉美人湯池」，可邊泡湯，邊賞日月潭湖光山色，館內還有網美游泳池、酒吧、健身房、親子樂園等多項設施，讓全家大小都能享受湖畔假期。想要體驗這間新飯店，即日起至8月22日，易遊網推出獨家首賣專案，享平假日同價、限量升等、餐飲優惠等好康，領取訂房折扣碼最高再減666元，訂房加購高鐵票還可享78折優惠。

為期7天的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」一泊一食首賣專案，含「饗沐」全日餐廳自助早餐，享用時段可至中午12點，每晚9,700元起(另加15.5%服務費)。此外，9月30日前入住，可享假日不加價，平日入住獨家再享限量升等「湖景房」。若於8月31日前入住，館內餐廳「邵」中餐廳、「饗沐」全日餐廳、「RURUZAZA魯魯札札咖啡親子館」，房客用餐皆可享85折優惠；「月影」酒吧則是點2杯雞尾酒再贈1杯。

除了獨家首賣新飯店，易遊網於8月17日晚上8點在Facebook官方粉絲團與LINE旅遊舉辦「飯店直播快閃團」，祭出下殺56折起的神祕價，強調將「挑戰市場最低」，還有假日不加價、免費升等、直播限定666元折扣碼等加碼好康。國內飯店包含高雄承億酒店、花蓮丘丘．森旅、澎湖澎澄飯店，直播也首度加入海外飯店─香港九龍飯店。

「飯店直播快閃團」將於明(17日)晚上8點直播揭曉各飯店的超甜神秘價，想要再省一筆，8月17日至21日還有限時5天折扣碼，使用易遊網APP訂房單筆滿5,200元，輸入折扣碼「save520」可現減520元；刷玉山易遊卡輸入「ezsave666」則可再省666元。此外，8月29日前，APP訂房單筆滿2,000，輸入折扣碼「summer200」現折200元；刷玉山易遊卡再享加碼折扣，輸入「summer400」現減400元；若為APP首購用戶，輸入折扣碼「app400」可立省400元。