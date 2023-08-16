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世界巡迴首站《永恆聖母院》穿越時空沉浸式VR之旅

聯合新聞網／ 聯合數位文創
世界巡迴首站《永恆聖母院》透過虛擬實境體驗的形式，帶觀眾真實走入巴黎聖母院，沉浸式欣賞此聖殿的興起與永恆。圖/ HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio提供
世界巡迴首站《永恆聖母院》透過虛擬實境體驗的形式，帶觀眾真實走入巴黎聖母院，沉浸式欣賞此聖殿的興起與永恆。圖/ HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio提供

2019年巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）慘遭祝融，除了重建計畫受到全世界的關注與支持，如何以最新科技重現巴黎聖母院的歷史與藝術價值，被視為科技復興世界文化遺產的重要里程碑。此次展出「永恆聖母院」（Eternal Notre-Dame）將透過虛擬實境體驗的形式，帶觀眾真實走入巴黎聖母院，沉浸式欣賞此聖殿的興起與永恆，完整揭秘館藏重要文物及藝術資產。「永恆聖母院」是由法國電信商Orange與天主教巴黎總教區、巴黎市政府共同攜手合作，2022年1月於巴黎拉得芳斯（La Défense）首次展出，廣受好評。

今年（2023年）終於成功來台，由台灣元宇宙龍頭HTC、VIVE Arts主辦，HTC VIVE Arts、高雄市政府經濟發展局、國立科學工藝博物館共同主辦，並由數位發展部數位產業署、高雄市政府、文化部聯合指導、聯合數位文創執行，8月24日前於 udn售票網正式啟售，早鳥購票可享超低特惠價580元。

在「永恆聖母院」的現場，建立一個虛擬分身後，僅須配戴VR頭顯裝置及背包，就可以徹底解放雙手自由移動，並由導遊帶領下，穿梭於不同世紀，深入建築內部的各個角落，以360度全方位近距離觀賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗、管風琴等精湛絕美元素；最後跟著升降梯登上69公尺高的鐘塔，在巨鐘的底下感受多具銅鐘齊響的震撼。還可以走出塔樓到戶外，以絕佳的視野俯瞰瞭望大文豪雨果筆下的巴黎世界。同時體驗還可以支援團體連線，非常適合與朋友、家人一同組隊走入法國藝術聖堂。

巴黎聖母院 高雄市 法國

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