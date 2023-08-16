當代藝術搞鬼 當藝術遇上靈媒 跨界合作可跨越陰陽？

靈媒是當代藝術的創作元素，而藝術的「跨界」合作可以跨越陰陽兩界？兩位藝術家彭弘智、蔡咅璟近來不約而同以靈媒、動物溝通師為創作工具，創作「帝國的標本」、「未完成之作」兩件跨越陰陽的錄像作品，並得到國藝會和北美館的支持與補助。兩位藝術家皆表示，與靈媒合作無關迷信，而是將神秘學與「未知的可能性」融入創作、拓寬藝術的邊界。

蔡咅璟「帝國的標本」探究台灣日據時期所遺留的物種標本，他將透過動物溝通師、靈媒等協助，與人骨和鳥類標本溝通，提供另一種觀看標本和過往事件的可能，預計明年在北美館展出。彭弘智的「未完成之作—當靈媒作為編劇」則計畫透過靈媒「訪問」劇場界早逝天才田啓元、陳明才及周逸昌，加上爬梳文獻，「陰陽合作」重現這三位劇作家未完成的遺作。此一大膽的「陰陽跨界」藝術計畫獲得國藝會「藝術未來行動專案」三百萬補助，預計明年完成。

兩位藝術家其實都是「麻瓜」體質，因緣巧合下開啟以神秘經驗創作的機緣。蔡咅璟創作錄像作品「在海拔兩千公尺震動」時，以一批塵封在南部大學研究室的鳥類標本為主題，萌生想跟已被製成標本的鳥類「溝通」的想法，找來動物溝通師合作。過程中發現此一研究室的還有一批人骨標本，並曾找來靈媒通靈詢問，靈媒告知是日據時代噍吧哖事件中的平埔族遺骨。他以此為題創作另一件作品「不在研究室的標本」。

「科學與神秘學之間的交會讓我著迷。」蔡咅璟認為，鳥類、人骨標本被視為「科學研究」，而透過神秘學去重新理解它們，讓藝術創作成為「介於兩者之間曖昧模糊的狀態」。在新作「帝國的標本」之中，他將再度與動物溝通師、靈媒合作，以神秘經驗搭起和已逝事物的連結，也希望讓觀眾

關照「在大系統、大歷史中被忽略的微小個體」。

彭弘智則是在創作「正義路安魂曲」時，萌生「用藝術的力量送走靈魂」的念頭，找來靈媒扶乩詢問，從此對跟靈媒的「跨界」合作產生濃厚興趣。他表示，田啓元、陳明才及周逸昌是在成長年代深深影響他的藝術家，而他對於「當靈媒成為編劇，會編出甚麼樣的作品」深感興趣，因此有了「未完成之作」這樣跨越陰陽的大膽構想。他打算找不同民族的靈媒進行溝通，如周逸昌於印尼辭世，他便會找印尼的靈媒合作。

談到是否相信靈魂？蔡咅璟認為，對未知世界的相信是用「程度」來估算，比方他原本只有「一成」相信，如今提升到了八、九成。彭弘智則表示，他創作的目的不在追尋真實，而是探索「超越知識論」的可能性，把「另一個次元的狀態和描述」運用在藝術作品之中。

不過，兩人在創作的過程中，的確感到「神秘的力量」。蔡咅璟說，創作時去廟裡擲筊，每次都是聖筊。彭弘智則說明顯感到「神秘力量離我比較近」、變得很敏感，也有朋友會擔心他「觸發另一個世界」。

不只現代藝術融入神秘經驗，民俗祭儀也嘗試融入現代藝術，讓傳統可以更貼近新世代。嘉義城隍中元祭今年將與阮劇團展開合作，以現代戲劇呈現中元祭的四個主軸:「城隍開普」、「超渡拔薦」、「城隍夜巡」和「城隍聖誕」，更趕在鬼門關開前舉辦不插電音樂會。嘉義城隍廟總幹事葛永樂表示，如今會進廟宇的都是中老年人，希望透過現代戲劇和音樂會的舉辦，吸引更多年輕人走入宮廟、延續傳統。

嘉義城隍廟是國定古蹟，農曆7月舉辦的中元祭典科儀，是台灣深具代表性的宗教觀光活動。今年找來嘉義在地樂團「裝咖人」，8月5日晚上七時於城隍廟埕舉辦「不插電音樂會」。「裝咖人」創作取材於台灣鄉野傳說與歷史故使、曲風融合北管樂與搖滾樂，首張專輯「夜官巡場」融合地方信仰與神明祭祀，入圍去年金曲獎年度新人獎。

除了舉辦音樂會，嘉義城隍廟還以中元祭的普渡、夜巡為背景，找來阮劇團演員拍攝微電影「伊的願望」。藉由一段淒美的愛情故事，讓觀眾了解對亡者的思念與中元祭的真諦。