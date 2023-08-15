「雨林泡泡房」和大象住一晚！Minor全球新飯店看這裡

分布在全球56國、擁有530多家酒店和渡假村的美諾集團（Minor Hotels），今抵台舉辦媒體發布會，詳述集團發展。美諾集團（Minor Hotels）是全球第20大酒店集團，今年將著重於歐洲和亞洲市場的擴展。

集團代表Mark Alan Thomson表示，近年在羅馬、阿馬爾菲海岸、米蘭、馬德里、布達佩斯、法國尼斯、馬爾地夫、杜拜等多個城市，以及普吉島等地，開展出許多具有獨特體驗的酒店。像是迷人的「雨林泡泡房」，這是2006年起拯救大象計畫後的新點子，讓遊客與大象近距離生活，酒店甚至提供夜視鏡，讓旅客可以觀察大象夜間生態，不過，他笑說，「大象的生活白天與夜晚其實差不多。」

此外，還有金三角地區全新的樹屋，「將帶來前所未有的體驗」；越南主打「重溫火車旅行」，僅12個座位，除了美味餐飲，也將沿途感受美食、深海捕撈、古老武術等多元魅力。

位於馬爾地夫的酒店，則有唯一的海上酒窖，疫情期間，工作人員嘗試將酒放進海中沉放，一年後再取出，瓶身已有貝殼海藻等附著，飲來有礦物質及海洋風味，非常特別。

Mark也帶來歐洲最新發展，例如西班牙首家安凡尼酒店「安凡尼•阿隆索•馬丁尼茲酒店」，歷史可追溯到1919年。「安納塔拉•羅馬•奈迪宮酒店」則是義大利首家安納塔拉酒店，步行可達帝國大道（Fori Imperiali）、威尼托大街（Via Veneto）和許願泉等指標性景點。

「安納塔拉•尼斯廣場酒店」於法國尼斯海濱，經歷兩年全面翻修，再現歐洲19世紀末的美好繁華；這也是法國現存最老的酒店，將為入住的旅客安排參觀香奈兒女士的渡假別館與她最愛的酒莊，畢卡索晚年住居也離酒店不遠，可以前往畢卡索博物館、造訪他最喜歡的咖啡館，欣賞畢卡索現存最大壁畫。

「安納塔拉阿瑪菲修道院大酒店」也於日前2023年5月開幕。保留原有細節，最大特色是其餐飲概念、首屈一指的水療，以及地中海的開闊全景。這棟歷經800年的建築，保留了裝飾性的迴廊、大理石聖壇和馬約利卡瓷磚地板的巴洛克風格教堂， 建築的外牆立面也保留原有的材料和顏色。

在亞洲的新飯店，則有泰國「安納塔拉•瑤諾島度假村及別墅」，距普吉島約45分鐘船程，被稱為「泰國最後一座鮮為人知的島嶼」；「杜拜棕櫚美景安凡尼臻選酒店」重新升格為安凡尼+，坐落於杜拜的黃金地段，還可將美麗的杜拜天際線景觀盡收眼底。

「馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店」則是馬爾地夫最新的五星級酒店，坐落在天然熱帶島嶼法雷斯 (Fares) 上，周圍是迷人深藍色的世界生物圈保護區，提供豐富的水上活動，還有可純粹放鬆的優美沙灘。