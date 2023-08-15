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場域改造、整合資源 台北101成台灣當代文明地標

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台北101董事長張學舜。圖／台北101提供
台北101董事長張學舜。圖／台北101提供

台北101為世界著名地標，是台灣與世界連接的國家門戶，董事長張學舜上任以來，將台北101重新定位，透過場域改造、整合資源及營運策略運用，將當代美術館搬進台北101。他表示，台北101打造新的永續發展地標與商業模式，是台灣當代生活美學場域，更讓世界看到台灣的當代文明。

台北101作為世界著名地標，每隔一段時間就會呈現出令人驚豔的策展，張學舜表示，台灣已融合東方儒釋道的價值觀與西方現代商學、科學、民主法治的社會制度與人文美學，創造台灣文明。台北101結合人文、藝術、時尚、創意四個生活美學元素，為台北101注入內容與溫度，帶來新的生命力與價值，打造成為代表台灣當代文明的地標。

張學舜上任以來，透過場域改造將當代美術館搬進台北101，在辦公大樓各個樓層公共空間及高空餐廳陸續策畫朱銘、康木祥、洪易等不同風格藝術大師作品展出，也有島嶼花園以花為主題的花藝大展，把當代藝術與台灣特有種的綠植花園帶進各場域；從美食街生意盎然的植栽植生牆，到觀景台的秘境花園及雙跨年的新年101煙火等，也帶動人潮創造價值。

張學舜表示，台北101打造新的永續發展地標與商業模式，7月也成為全球十大超高建築中，唯一榮獲LEED+WELL雙白金認證的建築。台北101是台灣當代生活美學場域，展現出當代台北、當代台灣最好的意象，讓世界看到台灣的當代文明，更是世界看見台灣最美好、最耀眼的名片。

台北101 美術館 建築

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