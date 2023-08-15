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咖啡成社交關鍵字 為何新光三越A8一樓就開了3間咖啡店

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地A8一樓繼原有的Dreamers Coffee Roasters後，接著陸續引進Ten Thousand Coffee與Bacha Coffee。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A8一樓繼原有的Dreamers Coffee Roasters後，接著陸續引進Ten Thousand Coffee與Bacha Coffee。圖／新光三越提供

百貨備戰下半年旺季，秋季改裝現在已逐步動起來。以信義商圈百貨來說，新光三越A8除了搶先引進「VALENTINO BEAUTY」、「Frédéric Malle」、「Kilian Paris」三家美妝香氛全台首店外，一樓除了既有的「Dreamers Coffee Roasters」，再陸續引進「Ten Thousand Coffee」，以及預計9月下旬開出台灣首家「Bacha Coffee」，為何光是一樓就需要3家咖啡店？業者指出，要消費者特別針對某一美妝品牌特別到百貨很難，但他們會特別為了獨家、有話題的咖啡店品牌而來，就跟話題美食吸客的概念一樣，加上是三家不同風格咖啡品牌，可以滿足不同客群。

國人愛喝咖啡，更熱衷追逐各式風格咖啡，到咖啡店已經不在是單純喝飲品，更多的是場景氛圍營造出的第三方社交空間，以及成為鏈接新一代年輕消費者的流量密碼。新光三越信義新天地表示，今年起來客增加超過2成，加上觀光客回流挹注，消費者對於咖啡店的需求與品質也日漸增加。

新光三越台北信義新天地A8除了原本訴求daily coffee的「Dreamers Coffee Roasters」之外，從澳洲雪梨紅到美國紐約的「Ten Thousand Coffee」被評為「紐約必喝七大咖啡」，黑白簡約設計充滿潮流感，咖啡與各式可頌的搭配是必點組合，自台灣一號店進駐微風南山後，同樣掀起高人氣，接著8月再到新光三越A8，雖是快閃店但有完整的座席區、限定的黑白雙款打卡牆，光是開幕四天就賣出2,000杯咖啡、超過2,500份可頌。

「Bacha Coffee」來自摩洛哥，在法國、新加坡開設分店，標誌性的室內裝飾以雕刻和彩繪雪松木天花板、黑白格紋大理石地板、藏紅花色門廊和色彩豐富的瓷磚，呈現出摩洛哥風情的精緻奢華感。全台首店即將在A8 1樓推出，除了提供精美包裝的咖啡禮盒外，更有完整的現煮咖啡、甜點可頌讓消費者於店內體驗，能一探源自於摩洛哥的奢華咖啡。

此外，新光三越台北信義新天地A8 1樓8月陸續導入MARC JACOBS、Kate Spade輕奢品牌，讓A8場域加入了「時髦社交」概念。

微風在信義商圈據點同樣是強化餐飲布局，微風南山下半年陸續引進了韓式料理「涓豆腐」、川菜「鵝川」百貨首店、「海底撈」預計在10月底或11月左右進駐，另外，微風信義「點點心」、「樂天皇朝」店型改裝再升級，各館餐飲共逾20家新品牌進駐。

遠東百貨信義A13看好信義商圈消費力道，持續投入精品改裝，預計在周年慶前，將「Chloé」、「BALLY」擴大營業範圍，此外也將引進時尚名媛喜愛的精品鞋履「AQUAZZURA」。上半年新餐飲品牌則有無菜單鐵板燒「明水然 樂」進駐14樓、「海壽司」進駐B3。

韓國旅遊必吃的「橋村炸雞」，全台首店8月進駐環球購物中心板橋車站，下一步將展店至台北101購物中心B1，預計10月開幕。

Ten Thousand Coffee進駐新光三越台北信義新天地A8，開幕四天就賣出2,000杯咖啡、超過2,500份可頌。圖／新光三越提供
Ten Thousand Coffee進駐新光三越台北信義新天地A8，開幕四天就賣出2,000杯咖啡、超過2,500份可頌。圖／新光三越提供
被評為「紐約必喝七大咖啡」的「Ten Thousand Coffee」進駐新光三越台北信義新天地A8一樓推出快閃店。圖／新光三越提供
被評為「紐約必喝七大咖啡」的「Ten Thousand Coffee」進駐新光三越台北信義新天地A8一樓推出快閃店。圖／新光三越提供
Ten Thousand Coffee以奶油點綴各式咖啡、運用提拉米蘇妝點可頌，將可頌甜點化，吸引許多愛好者前往。圖／新光三越提供
Ten Thousand Coffee以奶油點綴各式咖啡、運用提拉米蘇妝點可頌，將可頌甜點化，吸引許多愛好者前往。圖／新光三越提供
Marc Jacobs在新光三越台北信義新天地A8推出全新概念店。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs在新光三越台北信義新天地A8推出全新概念店。圖／Marc Jacobs提供
Kate Spade進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
Kate Spade進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
川菜料理「鵝川」百貨首店進駐微風南山。圖／微風提供
川菜料理「鵝川」百貨首店進駐微風南山。圖／微風提供
橋村炸雞全台首店繼進駐環球購物中心板橋車站後，預計10月插旗台北101購物中心。圖／環球購物中心提供
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咖啡 品牌 微風南山

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