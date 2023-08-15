太可愛了！LV吉祥物小花娃七夕限定LINE貼圖免費下載

歡慶今年七夕情人節，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台灣LINE官方帳號，以品牌吉祥物Vivienne為靈感，推出「七夕情人節限定貼圖」，同時還推出「七夕情人節限定桌布」紅色愛心圖案結合品牌經典Monogram印花，即日起至9月14日止，只要加入路易威登Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天。

Vivienne為主角的「七夕情人節限定貼圖」共八張貼圖，以一連串日常用語展開，包括Hi、OK、Thank you、Bye，品牌吉祥物Vivienne隨著不同用語散發可愛魅力，包括發射愛心光波、手拿紅色愛心氣球、手 提Monogram粉色愛心包款、倚靠在月亮上說晚安，亦或從品牌標誌性的硬箱一躍而出， 傳遞滿載濃情蜜意的祝福。