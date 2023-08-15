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太可愛了！LV吉祥物小花娃七夕限定LINE貼圖免費下載

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登七夕情人節限定Twist PM包，15萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定Twist PM包，15萬2,000元。圖／路易威登提供

歡慶今年七夕情人節，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台灣LINE官方帳號，以品牌吉祥物Vivienne為靈感，推出「七夕情人節限定貼圖」，同時還推出「七夕情人節限定桌布」紅色愛心圖案結合品牌經典Monogram印花，即日起至9月14日止，只要加入路易威登Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天。

Vivienne為主角的「七夕情人節限定貼圖」共八張貼圖，以一連串日常用語展開，包括Hi、OK、Thank you、Bye，品牌吉祥物Vivienne隨著不同用語散發可愛魅力，包括發射愛心光波、手拿紅色愛心氣球、手 提Monogram粉色愛心包款、倚靠在月亮上說晚安，亦或從品牌標誌性的硬箱一躍而出， 傳遞滿載濃情蜜意的祝福。

同時推出的七夕情人節限定系列，提供以品牌標誌性的行李吊牌組成愛心圖案的限定包裝。深受歡迎的經典Capucines、Twist、New Square、Marellini等女士包款採用柔美的石英白色，搭配漸層彩虹的LV Logo或是彩虹色調的Monogram壓花圖案，以及迷人的配飾如情書造型的吊飾、Monogram花朵圖案的Charlie運動鞋等。

路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定Cluny Mini包，89,500元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定Cluny Mini包，89,500元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定New Square包，11萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定New Square包，11萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定Capucines Mini包，20萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定Capucines Mini包，20萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定Coussin BB包，14萬4,000元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定Coussin BB包，14萬4,000元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定Marellini包，78,500元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定Marellini包，78,500元。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供
路易威登台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖與桌布」。圖／路易威登提供

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