聽新聞
test
0:00 / 0:00
開24小時實體書店與誠品對打？博客來：不排除任何可能
誠品信義店即將在12月底吹熄燈號，由統一集團收回，作為統一時代百貨二館，最快2025年開出。出版界傳出，統一有意在收回的信義誠品店開設博客來實體書店，甚至可能也是24小時實體書店，與不遠處的誠品松菸24小時書店對打。對此，博客來副總經理何禮旭表示，未來還不清楚，但「不排除任何可能性」。
博客來慶祝28週年，今天舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典，並揭曉2023閱讀趨勢。博客來副總經理何禮旭在典禮前接受媒體聯訪，暢談博客來未來的規劃。
博客來是網路書店，但近年也結合屬同一集團的7-ELEVEN，在24小時的便利商店中陳列擺售博客來的暢銷書。談到未來是否有可能開設24小時實體書店，何禮旭表示未來的規畫尚未清楚，但「不排除任何可能性」。
針對現階段，她表示，和7-ELEVEN的合作是博客來努力的目標。7月宣告的博客來實體大講堂，找來出版人和作家共同策展、8月底在華山舉行實體座談會，則是博客來走到線下的探索。她表示，博客來是以圖書為核心，希望打造一站式的閱讀品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言