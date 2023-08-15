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開24小時實體書店與誠品對打？博客來：不排除任何可能

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
博客來舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典，博客來副總經理何禮旭揭曉2023閱讀趨勢，並暢談博客來未來的規劃。記者陳宛茜／攝影
博客來舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典，博客來副總經理何禮旭揭曉2023閱讀趨勢，並暢談博客來未來的規劃。記者陳宛茜／攝影

誠品信義店即將在12月底吹熄燈號，由統一集團收回，作為統一時代百貨二館，最快2025年開出。出版界傳出，統一有意在收回的信義誠品店開設博客來實體書店，甚至可能也是24小時實體書店，與不遠處的誠品松菸24小時書店對打。對此，博客來副總經理何禮旭表示，未來還不清楚，但「不排除任何可能性」。

博客來慶祝28週年，今天舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典，並揭曉2023閱讀趨勢。博客來副總經理何禮旭在典禮前接受媒體聯訪，暢談博客來未來的規劃。

博客來是網路書店，但近年也結合屬同一集團的7-ELEVEN，在24小時的便利商店中陳列擺售博客來的暢銷書。談到未來是否有可能開設24小時實體書店，何禮旭表示未來的規畫尚未清楚，但「不排除任何可能性」。

針對現階段，她表示，和7-ELEVEN的合作是博客來努力的目標。7月宣告的博客來實體大講堂，找來出版人和作家共同策展、8月底在華山舉行實體座談會，則是博客來走到線下的探索。她表示，博客來是以圖書為核心，希望打造一站式的閱讀品牌。

博客來舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典，博客來副總經理何禮旭揭曉2023閱讀趨勢，並暢談博客來未來的規劃。記者陳宛茜／攝影
博客來舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典，博客來副總經理何禮旭揭曉2023閱讀趨勢，並暢談博客來未來的規劃。記者陳宛茜／攝影

博客來 誠品 統一時代百貨

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