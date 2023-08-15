「毛」起來寵愛！7-ELEVEN寵物專區突破1,900家　再推寵糧凍乾愛心認捐

近年來受到少子化及高齡化影響，人口結構及生活形態出現改變，催生民眾飼養寵物習慣，全台貓狗口數已超越15歲以下人口數。「陪伴經濟」前景看好，7-ELEVEN自2021年底正式導入「OPEN PET’S寵物生活專區」，除了讓飼主可以就近購買毛孩寵食外，更響應「國際流浪動物保護日」，整合線上線下資源打造無差別友善毛小孩服務平台，邀請民眾一起來認捐做公益，「浪」愛溫飽。

7-ELEVEN目前已有近2千家門市導入「OPEN PET’S寵物生活專區」，單店寵物業績是未導入專區的2.5倍以上，聚焦零食、罐頭、乾糧、用品4大結構開發超過20大品牌、共計60～300款寵物商品，部分商品更以「貓狗共食」強調便利性。進一步觀察發現，不少飼主喜愛就近購買萌寵零食點心，除了犬食以外，貓咪寵食銷售業績也在強勢增長中。

近年救助流浪毛孩隻數增加、卻無穩定資源挹注，有許多流浪貓狗園經常處於缺糧困境。7-ELEVEN倡議「地球永續、你我日常」持續從本業出發推展綠色營運，繼2021年首創結合超商、社會企業、社福團體三方架構「超商永續循環經濟」，再度創新多元永續做法，今年推出全新「毛孩好福企」惜食永續循環計畫，結合惜食概念的「i珍食專案」，將7-ELEVEN門市「i珍食」時段販售指定的蔬果沙拉，與社會企業及其協力的庇護工場合作再製成「毛孩凍乾」，並發起「毛孩凍乾愛心認捐活動」，募得商品將全數捐贈給相關動保團體運用，實踐永續循環經濟。