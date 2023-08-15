「毛」起來寵愛！7-ELEVEN寵物專區突破1,900家 再推寵糧凍乾愛心認捐
近年來受到少子化及高齡化影響，人口結構及生活形態出現改變，催生民眾飼養寵物習慣，全台貓狗口數已超越15歲以下人口數。「陪伴經濟」前景看好，7-ELEVEN自2021年底正式導入「OPEN PET’S寵物生活專區」，除了讓飼主可以就近購買毛孩寵食外，更響應「國際流浪動物保護日」，整合線上線下資源打造無差別友善毛小孩服務平台，邀請民眾一起來認捐做公益，「浪」愛溫飽。
7-ELEVEN目前已有近2千家門市導入「OPEN PET’S寵物生活專區」，單店寵物業績是未導入專區的2.5倍以上，聚焦零食、罐頭、乾糧、用品4大結構開發超過20大品牌、共計60～300款寵物商品，部分商品更以「貓狗共食」強調便利性。進一步觀察發現，不少飼主喜愛就近購買萌寵零食點心，除了犬食以外，貓咪寵食銷售業績也在強勢增長中。
近年救助流浪毛孩隻數增加、卻無穩定資源挹注，有許多流浪貓狗園經常處於缺糧困境。7-ELEVEN倡議「地球永續、你我日常」持續從本業出發推展綠色營運，繼2021年首創結合超商、社會企業、社福團體三方架構「超商永續循環經濟」，再度創新多元永續做法，今年推出全新「毛孩好福企」惜食永續循環計畫，結合惜食概念的「i珍食專案」，將7-ELEVEN門市「i珍食」時段販售指定的蔬果沙拉，與社會企業及其協力的庇護工場合作再製成「毛孩凍乾」，並發起「毛孩凍乾愛心認捐活動」，募得商品將全數捐贈給相關動保團體運用，實踐永續循環經濟。
響應8月19日國際流浪動物保護日，7-ELEVEN更與統一企業攜手推出「愛心認購卡」，鼓勵民眾長期認捐犬食飼料，全台近6,800門市皆可拿取「愛心認購卡」，至櫃台結帳即可協助捐贈一包18kg寶貝狗愛心犬食，每月集結數量由廠商直送至ARTT臺灣動物緊急救援推廣協會指定合作近200個狗園與收容所，每捐助一包飼料就能讓2隻毛孩溫飽整個月，目前累積已救助逾1萬5千萬隻浪浪毛孩。此外，愛心貓糧套餐即日起同步於門市開放民眾認捐，集結後將分配送至指定浪浪家園捐贈給浪貓，鼓勵民眾響應認捐送暖，一份溫暖助浪貓浪狗溫飽不挨餓。
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