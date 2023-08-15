Jennie解放大長腿、柾國JungKook曬名品腹肌 辣度沒有極限！

終於等到了！Calvin Klein釋出雙代言人最新秋季形象廣告，火辣度沒有極限。Blackpink成員Jennie除了有先前的黑胸罩造型，更加碼解放大長腿，讓人看了眼睛發直。而BTS防彈少年團的柾國JungKook也不遑多讓，無論是形象照還是短片裡，都狂曬名品腹肌，簡直要叫粉絲都暴動了。

此次的形象廣告由Inez及Vinoodh掌鏡，以舞台上的巨星為概念來拍攝，因此像是Jennie就換搭了5款造型，包括身穿寬墊肩西裝外套，內搭短版上衣以及牛仔褲，展現強大自信。或是敞開白襯衫搭配玫瑰粉色運動內衣套裝，如置身後台的輕鬆自在場景。但最讓網友們津津樂道的仍是之前就曝光過Jennie罕見以黑色蕾絲內衣現身鏡頭前，深邃的眼線透露出迷濛眼神，加上解放大長腿的姿勢，使人看了不禁臉紅心跳。另外，黑色細肩帶內衣搭配窄裙的穿搭，透過Jennie的詮釋也帶出了性感魅力，不容錯過。

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

而柾國JungKook則是演繹了4款風格，包括搭配鋪棉外套、長版襯衫和丹寧夾克與內刷毛外套，唯一不變的就是他的名品腹肌。日前在同隊成員SUGA的網路談話節目中，也因為在Calvin Klein廣告中秀出腹肌，被問及是否如當初一樣？JungKook更是玩笑式地回答說「還好還在」。果不其然在Calvin Klein的秋季廣告中，JungKook於環形停車場中，穿上品牌經典牛仔褲，猶如旁若無人，也不停曬出線條分明的腹肌，散發桀驁不馴魅力

BTS防彈少年團的柾國JungKook詮釋Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

BTS防彈少年團的柾國JungKook詮釋Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

BTS防彈少年團的柾國JungKook詮釋Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

BTS防彈少年團的柾國JungKook詮釋Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

BTS防彈少年團的柾國JungKook詮釋Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

BTS防彈少年團的柾國JungKook詮釋Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

BTS防彈少年團的柾國JungKook詮釋Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Blackpink成員Jennie演繹Calvin Klein秋季形象廣告。圖／Calvin Klein提供