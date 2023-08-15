波霸冰鍋、珍珠披薩 超吸睛！台北晶華掀「珍珠」風暴

邊境解封，國際觀光商旅回流，台北晶華酒店即日起再度以享譽全球的「珍珠」為主角，推出集合一系列飲品與糕點的「珍珠嘉年華2.0」美食活動，除了珍珠爆漿可頌、棉花糖珍珠披薩、珍珠瀑布戚風蛋糕、珍珠生乳甜甜圈外，上庭酒廊資深調酒師李宗翰更運用巧思將珍珠融合四款經典調酒。即日起入住晶華酒店的旅客，也可於酒店內的兩個Lounge享用以珍珠入饌的精緻甜點及飲品，IHG洲際酒店集團優悅會的白金卡更可享有珍珠調飲的尊榮禮遇。

負責規劃珍珠調酒飲品的調酒師表示，珍珠搭配奶茶已經是全球公認的經典，因此以使用「奶製品」或是帶有甜味等元素的調酒為主，像是「白俄羅斯」由伏特加、咖啡利口酒和鮮奶油調製而成，加入香甜的珍珠粉圓完全不違和；「綠色蚱蜢」使用薄荷酒、可可酒與鮮奶油，加入黑糖波霸口感更是豐富精彩；「鳳梨可樂達」也是以香甜口味著名，Q彈的珍珠加入後、添加不少食趣；色澤粉紅浪漫的「柯夢波丹」，果味的香甜與珍珠也非常對味。

另外，還有以中西合璧概念所設計的「波霸杏仁咖啡」、「經典珍珠奶茶」及「珍珠泰式奶茶」。

此次加入的全新甜品，「珍珠生乳甜甜圈」是將油炸後的Q彈甜甜圈對切，內餡夾入以北海道鮮奶油、伯爵茶、糖慢火熬煮而成的奶茶餡，最後注入彈牙的珍珠，每一口都有爆漿的驚喜；爆漿感的還有淋上滿滿黑糖波霸的「珍珠奶茶戚風」，蛋糕切開的同時、沉浸在奶油中的珍珠一同流瀉而下，震撼的視覺效果絕對令所有珍珠控為之瘋狂。

「棉花糖珍珠披薩」也讓人驚喜，切開餅皮的瞬間、交融著不同風情的牽絲起士與香甜珍珠，交織出多層次滋味。仙氣裊裊的「波霸冰鍋」是以傳統的北方銅製火鍋盛裝清甜酷涼的剉冰，以及黑糖珍珠、紅豆、大紅豆、芋圓等滿滿配料，原本是裝炭火的煙囪內鍋改放乾冰，上桌時乾冰雲霧繚繞，保冰及視覺效果滿分。

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