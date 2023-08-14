悟饕咔滋鰈魚新上市 名字「鰈、魚、ㄩˊ」16日享好康

悟饕池上飯包集團研發「咔滋鰈魚飯包」新品上市，預計8月16日全台各門市販售，新鮮鰈魚採用13種香料粉漿浸泡，炸到酥脆多汁，鹹香可口，首日上市推限時優惠，名字有「鰈」字的顧客，贈送30個咔滋鰈魚飯包；名字有「魚」的顧客，贈送1個咔滋鰈魚飯包；名字與「ㄩˊ」同音，可享買1送1好康。

8月16日慶祝新品上市，當天第一波玩的是姓名優惠，還會有第二波活動接著推出，凡購買咔滋鰈魚飯包，再掃QRcode，可參加抽冠軍米禮盒及米明信片；第三波活動是周周抽機票，每周抽出1名日本東京來回機票含住宿行程。

悟饕品牌營銷處總監林建宏表示，「咔滋鰈魚飯包」是由池上飯包冠軍主廚鍾芬蘭創意研發，精心挑選去刺新鮮鰈魚，浸泡粉漿含有辣椒、肉桂、小茴香、洋蔥、蒜粉、胡椒、芹菜、薑等13種中西式香料，外皮裹上麵包粉，經油炸烹調，使每片魚排都外酥脆、內多汁，富含優質蛋白，老中青都適合享用。