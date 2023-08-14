Intel Gamer Days推超狂電競筆電優惠4.7折起 燦坤加碼送現折券再抽機票

進可攻、退可守，遊戲效能、影音處理都能勝任的電競筆電，成為近年購機熱門選擇！由Intel攜手各大3C品牌及通路業者所發起的「Intel Gamer Days」狂歡節，是一場專為電競好手所打造的玩家盛典，即日起至9月5日前大手筆祭出眾多筆電優惠，活動期間到燦坤選購Acer、ASUS、Gigabyte、Lenovo、HP、MSI六大電競品牌第13代H系列筆電，就送總價值達2,500元的《夜鶯》、《刺客教條：幻象》遊戲包刮刮卡，登記還能抽ClubMed峇厘島旅行券等多項豪禮。

燦坤更加碼推出限時限量促銷活動，入手指定搭載Intel處理器商品享會員促銷價4.7折起，8月底前選購指定品牌電腦加碼另贈「499元筆電現折券」，刷指定銀行信用卡加碼再送1,001元現折贈品券，單筆消費滿15,000元還可抽韓國首爾來回機票。此外，燦坤再加碼電競筆電購機優惠，指定機種送太空人造型星空投影燈，還可參加萬元電動滑板車抽獎活動，購買指定EVO認證筆電加碼送筋膜槍。燦坤線上購物也同步推出Intel Gamer Days限定活動，活動期間購買任一款筆電/桌機，登記就送10%購物金，買搭載12代/13代Intel處理器筆電，登記送羅技無線藍牙滑鼠，凡購買EVO認證筆電，登記再抽Apple Watch SE GPS 40mm。