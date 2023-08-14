長榮航空攜7業者推香港3天2夜自由行 每人最低11888元

炎炎夏日最適合以飽和色彩為主的「多巴胺」穿搭，不僅自己看了愉悅，也能讓他人留下印象。特別是因為真人電影「芭比」所帶起粉紅色造型浪潮更是襲捲全球，包括來台發展的韓國啦啦隊女神李多慧，以及韓女星鄭浩妍也都不免俗的以粉色穿搭現身鏡頭前，但如何不失敗顯得俗氣，就該把3大重點都學起來！

2023-08-14 16:49