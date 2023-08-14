長榮航空攜7業者推香港3天2夜自由行 每人最低11888元
長榮航空表示，攜手可樂、雄獅、東南、喜鴻、易飛網、長汎與溫馨等7家旅行社，共推「極緻香港3天2夜自由行」，未稅價每人最低只要1萬1888元起，活動日期自8月14日至12月31日。
長榮航空指出，「極緻香港3天2夜自由行」嚴選頂級優質住宿，包括香港半島酒店、香港文華東方酒店、香港嘉里酒店、千禧新世界香港酒店、香港海景嘉福洲際酒店、九龍海逸君綽酒店、香港尖沙咀凱悅酒店等，產品內容另加贈千元好禮，旅客可依個人喜好選擇酒店早餐、七人座轎車接機服務、尖沙咀夜遊、養生按摩體驗、景點門票套票，或前往榮登亞洲50大最佳酒吧品嚐迎賓雞尾酒等。
另外，香港旅遊發展局也提供價值港幣100元「香港有禮」旅客消費優惠券，旅客可免費在酒吧、餐廳享用迎賓飲品，或於指定商店及景點兌換精選獎品。
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