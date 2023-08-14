跟李多慧、鄭浩妍學不失敗粉紅穿搭！3大重點學起來 版型、比例缺一不可

炎炎夏日最適合以飽和色彩為主的「多巴胺」穿搭，不僅自己看了愉悅，也能讓他人留下印象。特別是因為真人電影「芭比」所帶起粉紅色造型浪潮更是襲捲全球，包括來台發展的韓國啦啦隊女神李多慧，以及韓女星鄭浩妍也都不免俗的以粉色穿搭現身鏡頭前，但如何不失敗顯得俗氣，就該把3大重點都學起來！

●短版上衣加短褲修飾比例

隨「Barbie芭比」真人版電影上映，全球各處也掀起粉紅熱潮，飽滿鮮豔的Hot Pink不再是「死亡芭比粉」，反而成為這季炙手可熱的必備穿搭風格。像是全新adidas Z.N.E.系列上市Pink Fusion配色，就找來女星鄭浩妍穿上無袖上衣、短褲的女款運動休閒套裝，不只飽滿粉色呼應「#Barbiecore」時尚話題，小露腰的短版上衣搭配小包袖設計秀出苗條身材，展現別具個性潮流造型。

鄭浩妍穿上無袖上衣、短褲的女款運動休閒套裝，不只飽滿粉色呼應「#Barbiecore」時尚話題。圖／adidas提供

●中性寬鬆版型T恤與牛仔褲

adidas Originals的ADICOLOR系列也推出粉色短袖上衣搭配經典三葉草Logo輕易凸顯俐落簡單，藉由寬鬆版型加上百搭的牛仔褲，讓低調或習慣中性穿搭的人也能搭上芭比粉的時尚話題。

藉由寬鬆版型加上百搭的牛仔褲，讓低調或習慣中性穿搭的人也能搭上芭比粉的時尚話題。圖／adidas Originals提供

●One Tone芭比粉融入復古風

FILA全新代言人李多慧的形象大片，則以全身One Tone芭比粉運動套裝搭配限定小白鞋，演繹超高討論度的女友造型，甜度破表。圖／FILA提供

FILA全新代言人李多慧的形象大片，則以全身One Tone芭比粉運動套裝搭配限定小白鞋，演繹超高討論度的女友造型，甜度破表。值得關注的是李多慧這身穿搭，除了是時下流行粉色之外，側邊飾條的設計，以及內搭露腹背心，帶出Y2K復古氛圍，平衡了整體視覺效果。

adidas Originals運動背心，1,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals MONKEY KINGDOM短版短袖POLO衫，2,090元。圖／adidas Originals提供

adidas DURAMO SL鞋，2,390元。圖／adidas提供

鄭浩妍穿上無袖上衣、短褲的女款運動休閒套裝，不只飽滿粉色呼應「#Barbiecore」時尚話題。圖／adidas提供

adidas Sportwear Z.N.E.長袖上衣，2,690元。圖／adidas提供