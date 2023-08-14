快訊

高虹安前助理爆記帳法相同？檢方分案偵查 李俊俋發聲了

張艾嘉要當婆婆了！獨子Oscar情定大陸超模 年底迎娶辦婚宴

女議員踢爆高雄「尿布樹」真相 痛批樹倒元凶竟不是颱風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟李多慧、鄭浩妍學不失敗粉紅穿搭！3大重點學起來 版型、比例缺一不可

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓國啦啦隊女神李多慧（左），以及韓女星鄭浩妍以粉色穿搭現身鏡頭前，但如何不失敗顯得俗氣，就該把3大重點都學起來！圖／FILA、adidas提供
韓國啦啦隊女神李多慧（左），以及韓女星鄭浩妍以粉色穿搭現身鏡頭前，但如何不失敗顯得俗氣，就該把3大重點都學起來！圖／FILA、adidas提供

炎炎夏日最適合以飽和色彩為主的「多巴胺」穿搭，不僅自己看了愉悅，也能讓他人留下印象。特別是因為真人電影「芭比」所帶起粉紅色造型浪潮更是襲捲全球，包括來台發展的韓國啦啦隊女神李多慧，以及韓女星鄭浩妍也都不免俗的以粉色穿搭現身鏡頭前，但如何不失敗顯得俗氣，就該把3大重點都學起來！

●短版上衣加短褲修飾比例

隨「Barbie芭比」真人版電影上映，全球各處也掀起粉紅熱潮，飽滿鮮豔的Hot Pink不再是「死亡芭比粉」，反而成為這季炙手可熱的必備穿搭風格。像是全新adidas Z.N.E.系列上市Pink Fusion配色，就找來女星鄭浩妍穿上無袖上衣、短褲的女款運動休閒套裝，不只飽滿粉色呼應「#Barbiecore」時尚話題，小露腰的短版上衣搭配小包袖設計秀出苗條身材，展現別具個性潮流造型。

鄭浩妍穿上無袖上衣、短褲的女款運動休閒套裝，不只飽滿粉色呼應「#Barbiecore」時尚話題。圖／adidas提供
鄭浩妍穿上無袖上衣、短褲的女款運動休閒套裝，不只飽滿粉色呼應「#Barbiecore」時尚話題。圖／adidas提供

●中性寬鬆版型T恤與牛仔褲

adidas Originals的ADICOLOR系列也推出粉色短袖上衣搭配經典三葉草Logo輕易凸顯俐落簡單，藉由寬鬆版型加上百搭的牛仔褲，讓低調或習慣中性穿搭的人也能搭上芭比粉的時尚話題。

藉由寬鬆版型加上百搭的牛仔褲，讓低調或習慣中性穿搭的人也能搭上芭比粉的時尚話題。圖／adidas Originals提供
藉由寬鬆版型加上百搭的牛仔褲，讓低調或習慣中性穿搭的人也能搭上芭比粉的時尚話題。圖／adidas Originals提供

●One Tone芭比粉融入復古風

FILA全新代言人李多慧的形象大片，則以全身One Tone芭比粉運動套裝搭配限定小白鞋，演繹超高討論度的女友造型，甜度破表。圖／FILA提供
FILA全新代言人李多慧的形象大片，則以全身One Tone芭比粉運動套裝搭配限定小白鞋，演繹超高討論度的女友造型，甜度破表。圖／FILA提供

FILA全新代言人李多慧的形象大片，則以全身One Tone芭比粉運動套裝搭配限定小白鞋，演繹超高討論度的女友造型，甜度破表。值得關注的是李多慧這身穿搭，除了是時下流行粉色之外，側邊飾條的設計，以及內搭露腹背心，帶出Y2K復古氛圍，平衡了整體視覺效果。

adidas Originals運動背心，1,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals運動背心，1,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals MONKEY KINGDOM短版短袖POLO衫，2,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals MONKEY KINGDOM短版短袖POLO衫，2,090元。圖／adidas Originals提供

adidas DURAMO SL鞋，2,390元。圖／adidas提供
adidas DURAMO SL鞋，2,390元。圖／adidas提供

鄭浩妍穿上無袖上衣、短褲的女款運動休閒套裝，不只飽滿粉色呼應「#Barbiecore」時尚話題。圖／adidas提供
鄭浩妍穿上無袖上衣、短褲的女款運動休閒套裝，不只飽滿粉色呼應「#Barbiecore」時尚話題。圖／adidas提供

adidas Sportwear Z.N.E.長袖上衣，2,690元。圖／adidas提供
adidas Sportwear Z.N.E.長袖上衣，2,690元。圖／adidas提供

adidas Originals ISLAND CLUB短版背心，1,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ISLAND CLUB短版背心，1,090元。圖／adidas Originals提供

女星 李多慧 adidas 芭比

延伸閱讀

《原神》韓版「林尼」角色預告吃倒讚 疑因男性玩家覺得造型太噁心

7部經典影劇都有他！新任驅魔人其實是殺不死的「尹奎男」　劉仁秀百變造型堪稱真正劇拋臉

影／高雄吸安男子遇警緊張掀上衣 口袋藏毒意外露餡認栽

辣妹香港地鐵月台當眾換上衣影片瘋傳 還稱「這件適合黃大仙」

相關新聞

達美樂外帶披薩「天天半價」！打破買1送1、199隨時吃

台灣達美樂即日起推出「外帶披薩半價 天天199元起」活動，全台188家門市同步提供6種口味，外帶半價大披薩每個只要199...

長榮航空攜7業者推香港3天2夜自由行 每人最低11888元

長榮航空表示，攜手可樂、雄獅、東南、喜鴻、易飛網、長汎與溫馨等7家旅行社，共推「極緻香港3天2夜自由行」，未稅價每人最低...

跟李多慧、鄭浩妍學不失敗粉紅穿搭！3大重點學起來 版型、比例缺一不可

炎炎夏日最適合以飽和色彩為主的「多巴胺」穿搭，不僅自己看了愉悅，也能讓他人留下印象。特別是因為真人電影「芭比」所帶起粉紅色造型浪潮更是襲捲全球，包括來台發展的韓國啦啦隊女神李多慧，以及韓女星鄭浩妍也都不免俗的以粉色穿搭現身鏡頭前，但如何不失敗顯得俗氣，就該把3大重點都學起來！

iPhone 15還沒發表 這版本的iPhone 14已成跳水王

iPhone新機發表倒數計時，而上一代的iPhone 14系列目前仍然相當受歡迎，然而iPhone 14系列的價格在通訊...

宏匯廣場首推日本美食展 通勤族出示月票換100元抵用券

新莊宏匯廣場首度推出日本美食展，8/27前在11樓展開，集結辻利茶舗、函館菓子工坊、NEKO NEKO Shokupan...

從星星到數字…七夕送禮 設計裡當然要暗藏專屬秘密

無論是初戀的甜蜜，還是歲月的淬鍊，愛情都是生命中最寶貴的禮物。迎接一年一度浪漫的七夕情人節， TASAKI comet ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦