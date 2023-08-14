iPhone 15還沒發表 這版本的iPhone 14已成跳水王

iPhone新機發表倒數計時，而上一代的iPhone 14系列目前仍然相當受歡迎，然而iPhone 14系列的價格在通訊行已經出現明顯的波動，甚至有些版本的價格下滑超過10%。手機資訊網站《SOGI手機王》統計2023年7月全台實體通訊行的iPhone手機降價狀況，其中iPhone 14 Plus 512GB單月降幅1.2%，累計降價跌幅高達10.8%。

根據《SOGI手機王》統計全台逾300家合作通訊行整理出的2023年7月iPhone降價排行TOP 10，排名依序為iPhone 14 Plus 512GB、iPhone 12 64GB、iPhone 14 128GB、iPhone 12 mini 64GB、iPhone 14 256GB、iPhone SE (2022) 256GB、iPhone 14 Pro Max 256GB、iPhone 14 Pro 256GB、iPhone 14 Pro 128GB、iPhone SE (2022) 128GB。

7月通訊行降價最多的iPhone手機是iPhone 14 Plus 512GB，截至7月底平均報價已降至37,838元（原價42,400元），同時也是iPhone 14系列之中的「跳水王」。其次是2020年10月上市的iPhone 12 64GB，單月降幅為0.9%，因為已經是推出近3年的機種，累計降價跌幅來到31%，截至7月底平均報價為18,554元（原價26,900元）。