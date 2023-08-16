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首創防摔淨瓷保溫瓶 高效保溫保冷的「魔法瓶」

聯合新聞網／ 有你共創
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

隨著環保政策上路與愛地球的環保意識，越來越多人會攜帶自己的飲料環保杯，不僅能在喜歡喝手搖飲與不製造垃圾的理念之中取得平衡，也能獲得回饋金折扣，你是否也加入這個行列了呢？SWANZ天鵝瓷品牌今年推出的全新商品「魔法瓶」，首創防摔淨瓷保溫瓶，杯體更輕盈，也不怕一摔就碎，攜帶外出超方便。

長期以來一直在陶瓷家用應用品領域的SWANZ天鵝瓷每年皆推出創新商品，不論是可換陶瓷內膽的保溫瓶「芯動杯」、「芯動彈跳杯」，還是首創一杯變兩杯，分身隨行的2合1「芯動隨身杯」、「芯動摩行杯」，或是業界最輕的陶瓷便當盒「芯動便當盒」，每個品項都獲得市場肯定，創下佳績。今年更針對大容量的飲水與手搖飲需求，推出強效保溫保冷的「魔法瓶」商品。

魔法瓶使用團隊歷時三年開發的A+PLUS淨瓷層，像透明陶瓷般，保有陶瓷好清洗，不易卡色卡味，不與飲品產生化學反應的特色。但卻沒有最多人擔心的易碎與重量問題，瓶身輕盈不易碎，730ML大容量，手搖飲也能輕鬆裝。長時間保溫保冷12小時。獨特底蓋可開設計，可以將手伸入瓶身內清潔，清洗超輕鬆。

SWANZ表示，魔法瓶本身就是一款魅力極大的產品，搭配加購相關專屬配件，讓魔法瓶使用方式變的更多樣性。彈跳玻璃吸管是一款可隱藏的吸管，1.2cm孔徑，一般珍珠都能輕鬆吸，平時可收納在瓶身內，開蓋就會自己跳出，不用額外收納；獨特PP收納蓋，鎖在底蓋上就等於在底蓋與瓶身中間增加一個小收納空間，儲藏茶包或茶葉都方便；翻轉吸管杯蓋則是提供給想要健身補水需求的使用者，吸管是蓋子的一部分，往下推壓即可使用，方便又乾淨。

想找大容量、好攜帶又不用擔心一摔就碎的高效保溫瓶，那就快來試試SWANZ最新商品「魔法瓶」吧。有.設計 uDesign電商設計平台上線，限時集購51折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

吸管

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